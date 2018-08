La secuencia poética de Fernando Toledo cumple 20 años

A dos décadas de la aparición de su primer libro, el poeta sanmartiniano publica una antología ampliada de su obra.

Su pluma estaba inquieta, como negándose a esperar que las musas lo visiten, buscando como siempre, desafiando a las palabras para encontrarles un buen lugar en un poema. Y todo fluía de tal forma que una nueva obra empezaba a asomar en su horizonte.

De pronto, en ese suspiro hondo que suele anteceder a un verso sin resolución, apareció en su mente una fecha, julio de 1998, mes en el que el poeta daba luz su primer poemario.

Veinte años pasaron, reflexionó. Dejó de lado por un rato su pertinaz búsqueda de la nueva belleza y echó una nostálgica mirada a su interior. La inevitable emoción le trajo en la humedad de sus ojos el recuerdo de sus 5 libros publicados en ese tramo de su vida.

Y como quien reúne a sus hijos en la mesa para celebrar la vida, el vate decidió unir a sus escritos en el abrazo de una antología.

Así nació este Plano Secuencia, el nuevo libro de Fernando Toledo que publica la editorial Ediciones Del Dock.

Más allá de lo estético

Inmediatamente se dio cuenta de que no le iba a ser nada fácil ser objetivo en la selección de los poemas. Se sabe que uno no prefiere un hijo por sobre otro, por lo que conversó la idea con Santiago Sylvester, poeta al que admira, quien no solo la aprobó sino que escribió el prólogo y se ofreció a publicarla en la, a su entender, editorial más importante de la Argentina en materia de poesía.

“La selección fue personal, pero contó con la tutela de Santiago quien me recomendó hacer más foco en la poesía de pensamiento, aquella que va más allá de lo estético y busca un componente más filosófico donde, a su razonar, mi obra gana mucho más.

Es fundamental tener otra mirada, como también la de Hernán Schillagi, mi amigo y lector crítico, lo que me ayudó y evitar un solo parecer…”, contó Fernando.

De esta forma, y como en un plano secuencial de la película poética de su vida, en una sola mirada podrá ver todos sus libros en uno solo, pero además, formando parte de uno de los catálogos más importantes del país.

Una ventana abierta

La nueva obra contiene cincuenta poemas, cuarenta de ellos extraídos de Hotel alejamiento (1998), Diapasón (2003), Secuencia del caos (Premio vendimia 2006), Viajero inmóvil (2009) y Mortal en la noche (2013) y diez nuevos, pensado para todos aquellos que han seguido su obra literaria y puedan abrir una ventana de lo próximo a editar.

Ahora será tiempo de las presentaciones para lo que ya se trabaja pensando en San Martín, en la próxima Feria del Libro de Mendoza, en Ciudad y también en la Biblioteca General San Martín, mientras prepara otra en Buenos Aires, en el corazón mismo de las letras, la mismísima calle Corrientes.

En esa nutrida agenda de trabajo se destaca también, la dirección del Festival Internacional de Poesía que año a año se realiza en el marco de la Feria del libro, entre otras actividades.

Aquella pluma inquieta de la que hablamos nos advierte que esta antología no será tomada como un camino recorrido y cerrado, sino como un todo por venir, donde se abre un terreno más amplio para incursionar literariamente, como un nuevo libro de cuentos, pero desde la no ficción. Que así sea.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar