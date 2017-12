Las 4 cosas que no pueden faltarte para ir a Chile en auto

Para estar en regla, hay 4 cosas que no pueden faltar: el chaleco reflectante, la silla para menores de 4 años, la verificación técnica del vehículo y un seguro para extranjeros con cobertura en Chile.

Los mendocinos que viajen a Chile en vehículo en este verano deben tener en claro cuáles son los requisitos para no tener problemas con Carabineros en el país trasandino. El Ministerio de Seguridad informó acerca de esto de cara a una nueva temporada temporada estival que contará, por ejemplo, con la visita a Chile del papa Francisco entre el 15 y el 18 de enero.

Son 4 puntos principales y la novedad es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros (Soapex). El seguro garantiza indemnizaciones a las personas cubiertas ante lesiones de diversa gravedad que pudieran sufrir en un accidente en el que haya participado el vehículo asegurado.

El seguro para extranjeros

El Soapex puede adquirirse en línea en este link (ingresando a la opción “comprar en línea” ubicada en la parte derecha de la pantalla y teniendo cuidado con seleccionar la que dice Soapex, y no Soap, que no es para extranjeros) o en el mismo túnel del Cristo Redentor, aunque es recomendable hacerlo con antelación por internet porque en el Paso la venta no funciona las 24 horas. Cuesta entre $ 216 y $ 245, dependiendo de los días que dure la cobertura.

Sin embargo, en caso de poseer una póliza que especifique claramente que tiene vigencia en Chile, quienes viajen no necesitarán el Soapex. Es necesario revisar cuidadosamente el seguro puesto que no todos son válidos en el país trasandino, que no pertenece al Mercosur.

Sea el Soapex u otro, el seguro no es requerido para cruzar la frontera pero, tal como sucede con la Verificación Técnica Obligatoria (VTO), puede ser solicitado por Carabineros en cualquier momento.

La Verificación Técnica Obligatoria

La VTO puede hacerse en cualquiera de 4 talleres en el Gran Mendoza: Dos de ellos están ubicados en el Carril Rodríguez Peña (A la altura del 2406, Revisión Técnica Vehicular, y Tecnitrans, al 3095). En la Lateral Sur del Acceso Este, entre las calles Republiqueta y Chacón, está el taller Revite. Finalmente, en la Lateral Este del Acceso Sur (Luján) está la opción de Instecmec.

El costo de la verificación va desde los $ 500, dependiendo del vehículo en cuestión.

La sillita y el chaleco reflectante

Los niños menores de 12 años deberán ir sentados atrás con el cinturón de seguridad puesto (esto al igual que todos los ocupantes del vehículo, claro está), con la particularidad de que aquellos que tengan de 0 a 4 años deberán ocupar una silla especial.

Por último, el chaleco con el que hay que contar debe ser amarillo fluorescente y tener una barra de material retrorreflectante de un ancho no inferior a 50 mm.

(Gentileza Unidiversidad)