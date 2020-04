Las cantoras en tiempos de confinamiento. Parte 1: Marisa Cortés

Cómo es la situación particular de aquellas artistas en que “la diaria” es subirse a un escenario

Continuando con la misma intención de la nota anterior, que es conocer las distintas realidades de los artistas en tiempos de confinamiento por la pandemia, en esta oportunidad nos ocupamos de las mujeres cantoras.

La riqueza de los distintos aportes recabados no obligó a dividir la nota en dos partes. En esta primera entrega, Marisa Cortés, poetisa, cantante y compositora sanjuanina, nos da su particular visión desde España, país donde reside desde hace 20 años.

“La situación de los artistas es bastante precaria en todas partes del mundo. En mi caso, ser artista, ser mujer y ser madre divorciada también me ha puesto en una situación diferente en el confinamiento.

Como soy una artista que en España está en el rango de los cantautores, ya que soy poeta y compongo mi propia música, la situación es más difícil, aunque en mi caso, tengo la alternativa de que también doy clases de música. Yo tenía muchos conciertos programados que, lógicamente, han sido todos cancelados. Por suerte, al estar bastante bien posicionada, he podido seguir trabajando haciendo clases por internet y esto me está permitiendo cubrir mis cuentas y poder pasar este tramo de una manera más digna y más segura…”.

La docencia como alternativa

“El día a día de una artista madre en el confinamiento es un desafío aparte, porque en lo artístico me estoy centrando en la creación de música y de poesía, en algunos pocos huecos que tengo, porque el tiempo se me ha reducido bastante. En la parte docente he creado una nueva línea de clases, con un concepto y contenidos diferentes y una forma distinta de enfocar el trabajo y especialmente para esta situación de confinamiento y he tenido buena respuesta de la gente. Entonces la vida familiar es una adaptación que hay que hacer de la mejor manera posible, ya que al estar cerrado el colegio, pues hay una responsabilidad que no tenía y que de un día para otro me toca asumir.

En este momento tan especial que nos toca vivir a la humanidad, nos lleva a mirarnos, a mirar hacia adentro, a centrarnos en lo que es verdaderamente importante, y a reflexionar en la forma frenética en que estamos contaminando y desbastando el planeta y también malgastando nuestro tiempo y nuestra energía…”.

El producto final en detrimento del proceso

“Los artistas siempre han estado muy desprotegido por el sistema. Voy a abrir como dos ramas: una que es la desprotección a nivel económico por parte del sistema político y la otra, que es la valoración social sobre nuestro trabajo. Hay un gran desconocimiento sobre lo que implica verdaderamente ser artista y sobre el trabajo tan profundo que hay que realizar para llegar a considerarse como tal. Y es por esto que los políticos nunca han estado a la altura de las necesidades de un artista. La otra rama es la ignorancia sobre la gran inversión de tiempo que requiere el trabajo de un artista que se valora solo por el producto final. Un obrero de la construcción, por ejemplo, va a estar cobrando por poner ladrillos, pero si fuera artista le pagarían solamente cuando está todo el edificio terminado. Es decir, en cualquier otro campo de trabajo se paga por los procesos, a los artistas se nos paga por los resultados, entonces, todo el tiempo que estamos en proceso, que es el ochenta por ciento del tiempo, estamos desprotegidos y no estamos sostenidos por el sistema, ni político ni económico, ni social. Por otro lado, a raíz de confinamiento, se ha visto que la gente necesita también al artista, necesita de ese producto, de esas canciones para poder esperanzarse , para poder estar en paz, para poder conectarse con sus propios sentimientos y poder abordar sus propios procesos planteados por la realidad y por todo lo que se nos está presentando…”.

Siempre, los artistas

“Las medidas que se pueden aportar sería poder hacer despertar a la sociedad y al gobierno para que lleguen a comprender la función que tenemos en todo proceso de cambio, en todo proceso de duelo, en todo estado de emergencia, en todas las necesidades de expresión y, fundamentalmente, la importancia de los artistas comprometidos con un mensaje y no como mero entretenimiento.

Sería importante que se generaran espacios del presupuesto destinado a poder tener un soporte económico más estable que nos permita invertir el tiempo necesario en los procesos creativos para poder, así entonces, aportar mejores ideas, mejores emociones, mejores moralejas, mejores conclusiones a la sociedad y así, de esa manera, poder ser un eslabón más de la cadena de la evolución espiritual, sicológica y emocional de toda la especie…”.

Marisa Cortés, desde Madrid, España, con un mensaje para reflexionar en tiempos de confinamiento.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar