Las cantoras en tiempos de confinamiento: Yamila Cafrune, Gabriela Fernández y Anabel Molina

Cómo es la situación particular de aquellas artistas en que “la diaria” es subirse a un escenario

Cumpliendo con la serie de notas que nos permite conocer las distintas realidades de los artistas en tiempos de confinamiento por la pandemia, en esta oportunidad completamos el espacio dedicado a las mujeres cantoras.

Agradecemos la generosidad de Yamila Cafrune, Gabriela Fernández y Anabel Molina, quienes nos dan su particular visión del momento que les toca vivir con esto de “quedarse en casa”.

Con sangre Cafrune

Yamila nos dijo: “Soy una cantora de folklore nacional y popular. Vivo de mí trabajo en el canto hace ya más de veinticinco años. Gracias a la música pude formar una familia y, al día de hoy, mis hijos y yo, dependemos de los ingresos económicos que me produce.

Es cierto que este momento es difícil para todos, pero para los hacedores de música como nosotros, los prescindibles para el mercado, es absoluto: sin cantores no hay festivales; sin festivales (shows, espectáculos, reuniones, etc.) no hay ingresos; sin ingresos… bueno, ya se sabe.

Mi vida es el canto, pero al tener hijos he tenido que recurrir, hace ya muchos años, a otras actividades paralelas, sin que sean obstáculos para que mi canto sea lo esencial para vivir. Es así que, al ser abogada, estoy dando clases en la Facultad de Derecho en la Universidad de Morón, en la extensión de Cañuelas; también hago un programa de radio con Facundo Ramírez (Radio Folklórica Buenos Aires, FM 98.7) y, como si fuera poco, también estoy trabajando en la Municipalidad de Cañuelas, cuando así lo requieren.

Cuando volvamos a la rutina, espero que todo esto nos haya traído un poco de entendimiento de que todos los cantores somos trabajadores de la cultura y somos, no imprescindibles, sino necesarios…”.

La Gabriela cantora

La cantora juninense Gabriela Fernández, recientemente recibida de mamá aportó lo suyo: “Desde mi lugar de maternidad vengo con una cuarentena desde mis últimos meses del embarazo por lo que ya estoy acostumbrada a estar en casa, por lo que este momento nos ha venido muy bien, junto a mi compañero, porque le estamos dando a mi hija Almendra mucho colecho y contención.

Para hablar de las mujeres, sí se ve afectada la que vive de cantar en el escenario y de dar clases particulares, porque con el confinamiento todo eso dejó de estar y de entrar el dinero necesario para subsistir. Lo único que puede ingresar es lo que venga de SADAIC o AADI CAPIF, si es que estás inscripta, entonces ahí se complica en ese sentido.

Desde mi lugar, yo tengo un ingreso aparte que es la docencia y con eso, al estar de licencia, estoy tranquila. Lo que no estoy haciendo son las clases particulares ni actuando, pero si dependiera de eso en este momento estaría complicada.

Creo, igualmente, que las mujeres nos tuvimos que adaptar desde siempre a esta situación en la música y buscar otras opciones de ingresos, porque no teníamos cabida, porque hemos estado atravesadas por una cultura patriarcal en donde ha sido muy difícil ingresar a los escenarios grandes, donde uno se va puliendo como el diamante que somos y porque cada uno de esos espacios nos deja un aprendizaje necesario. Entonces, a través de la ley de cupo que se logró, se pide y se quiere lograr que hayan más mujeres en los escenarios para que puedan tener esa posibilidad, no solo de mostrar el talento, sino de crecer.

La visión de la mujer es sumamente importante que se comparta en las actuaciones, porque es diferente a la del hombre en muchos aspectos y eso va a generar sensibilidad en el que escucha, porque en general el arte es eso, una transmisión de mensajes en donde una de las partes se ve afectada, en el buen sentido, y el mensaje llega…”

La Anabel cantora

La enorme luchadora de la música, la sanmartiniana Anabel Molina, nos comentó al respecto: “En mi caso, estamos en una situación compleja, sobreviviendo. Particularmente desde noviembre estoy trabajando en la orquesta estable de Las Heras, mi primer trabajo en blanco cantando… y si bien no es un gran sueldo, nos ha ayudado muchísimo, ya que, a mi compañero Juanjo, siempre le cortaban las horas de su trabajo musical en diciembre para recibir el alta en marzo. Con todo este tema de la pandemia eso no sucedió y solo se le dejó dos horas de doce. Estamos arañando las paredes y sacando jugo a las piedras como quien dice. Y todos se lavan las manos, y no por precaución al contagio.

Como se imaginarán, se cortó todo, las actuaciones, los encuentros, todo lo que nosotros podíamos llegar a tener para hacer con la música. Y como siempre tiene que ver con la gente, con encontrarse, eso ahora no se puede. Agradezco tener la seguridad de mi sueldo, pero la verdad es que somos los principales afectados los artistas, porque por más que pase la cuarentena vamos a estar con las actividades frenadas todo el año y eso es muy contraproducente. Estamos buscándole la vuelta. Familiarmente nos ha complicado un montón.

Por otro lado nos piden videos, que cantemos, que hablemos de qué significa el arte para nosotros y esas cosas, y es bastante triste la situación que estamos viviendo y no sé si está mal, pero no me dan ganas de generar contenidos a gente e instituciones que nunca se preocupan por nosotros cuando las cosas están bien. Y esto también da bronca, porque se acuerdan de uno cuando necesitan que entretengamos a los demás.

La idea no es quedarse en la queja, pero es muy difícil este momento…”.

Tres miradas, tres cantoras. Un mismo problema.

Por Roberto Mercado

