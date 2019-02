Laura Montero pidió más cargos para las mujeres y recibió la réplica de Norma Trigo, para quien los espacios deben ganarse por esfuerzos

El año político empieza a tomar temperatura dentro del frente Cambia Mendoza: la vicegobernadora Laura Montero reclamó hacia dentro de Cambia Mendoza que se cumpla le ley de paridad en materia de cargos y candidaturas para las mujeres. Norma Trigo, la intendenta de Santa Rosa, le recordó que los espacios logrados en política deben ser por “doblegar esfuerzos”.

La vicegobernadora Laura Montero, hizo un comentario que recuerda a “los varones de la política de Cambia Mendoza”, que el 50% del electorado es femenino y que rige una “ley de paridad” entre ambos sexos.

Les recuerdo a los varones de la política de @CambiaMendoza: el 50% del electorado somos mujeres y hay ley de paridad. Por ahí los invitamos a un picadito de hockey para amenizar.Pero para hablar del futuro de #Mendoza preferimos una mesa,un programa y una estrategia. Yo invito! pic.twitter.com/ZsqOof7w1E — Laura Montero (@lauramonteromza) January 30, 2019

Desde su cuenta oficial de twitter, la mandataria mendocina ofreció “un picadito de hockey para amenizar”, al mismo tiempo que publicaba una serie de fotos y en una de ellas aparecía el gobernador Alfredo Cornejo, durante un “picado” de fútbol.

Y se ofreció a invitarlos a hablar del futuro de Mendoza a través de “una mesa, un programa y una estrategia”.

Quien salió a responderle fue la intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, quien entiende que “los espacios logrados por la mujer deben ser producto de doblegar esfuerzos y capacidades, es parte de reconocer nuestra naturaleza singular”.

Vicegobernadora, tanto en política como cualquier profesión u oficio los espacios logrados por la mujer deben ser producto de doblegar esfuerzos y capacidades, es parte de reconocer nuestra naturaleza singular. — Norma Trigo (@norma_trigo) January 31, 2019

Trigo admite que no está invitada a los “picaditos” (de fútbol en los que participa el gobernador) pero que no cree que sean sus “habilidades futboleras las que me permitan conducir mi comuna”.

El contrapunto verbal entre vicegobernadora e intendenta, se realizó mediante la cuenta oficial de twitter de cada una de ellas, y se enmarca dentro de lo que será el año electoral.

Montero, está alineada con el actual senador nacional Julio Cobos, quien ha manifestado sus intenciones de gobernar la provincia. Mientras que Norma Trigo, responde a la esencia pura del “cornejismo”, y apoyará a los candidatos que surjan de ese espacio.