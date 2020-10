Legisladores provinciales piden por fondos nacionales para la reconstrucción de la Ruta 50

La cámara baja aprobó un proyecto de declaración de los legisladores Bassín y Orts donde realizan el reclamo. «La obra se debe concretar porque conecta a todos los departamentos», aseguraron.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el proyecto de declaración de Claudia Bassín y José Orts. En el mismo reclaman por el tramo de la Ruta Provincial Nº50 que comprende desde el ingreso a San Martín hasta La Paz.

La cámara de Diputados señaló que el proyecto expresa “el deseo que el Poder Ejecutivo Nacional y los Legisladores Nacionales por la Provincia de Mendoza realicen las gestiones pertinentes para la realización del tramo de Ruta Provincial N°50 que abarca todo el Departamento de Santa Rosa desde el ingreso de San Martín hasta el ingreso del Departamento de La Paz”.

“Hemos decidido realizar este pedido ya que los vecinos de Santa Rosa y de la Zona Este no pueden esperar más, la obra se debe concretar porque conecta a todos los departamentos. Además, tendrá un impacto positivo en Santa Rosa y en la región, donde el sector vitivinícola, frutícola y ganadero se verán beneficiados. Será una gran noticia para nuestros productores decirles que la obra va a comenzar. La misma fue incluida en el presupuesto provincial, en su momento, pero no se concretó porque la oposición no acompañó con el financiamiento”, manifestó la diputada Claudia Bassin.

«El tramo que se vería mejorado, si se consiguen los fondos en el gobierno nacional, abarca todo el departamento de Santa Rosa, y desde el ingreso de San Martín hasta el ingreso del departamento de La Paz. De esta manera, se podrá beneficiar el 95% de las bodegas que están en Santa Rosa y los 20.000 habitantes que utilizan esta ruta, colocando reductores de velocidad y señalización», expresaron desde el entorno de Bassín.

