León Drajer, el sanmartiniano que se consagró Campeón Mundial de Triatlón Cross

León Drajer tiene 38 años, es oriundo del departamento de San Martín. Actualmente reside en Lanzarote, Islas Canarias, España. A finales de abril, se consagró como campeón Mundial de Triatlón Cross en Pontevedra, España. Se destacó de su grupo etario (35-39 años), en la categoría élite y quedó en el quinto lugar de la clasificación general, que nuclea a todos los grupos de edad.

Además, y por si fuera poco, Drajer es chef y mecánico de bicicletas. Pero de eso, hablará más adelante.

El ITU Multisport World Championships, es un evento que reúne varias disciplinas deportivas entorno al triatlón y el duatlón. La competencia de Triatlón Cross se basó en un recorrido de 1 kilómetro de natación, 30 kilómetros de segmento de bicicleta de montaña y concluyó con 7 kilómetros de carrera a pie.

Además, no fue la primera vez que compitió a nivel mundial. En 2016 quedó subcampeón del mundo en el mismo grupo de edad, en Alemania. Otros resultados que ha tenido a lo largo de su carrera son: subcampeón argentino de duatlón, detrás de Gonzalo Tellechea; sexto lugar en el campeonato panamericano de duatlón en Mar del Plata, en 2010.

“Me dedico a esto hace unos 15 años; siempre me gustó la bicicleta y correr. Empecé sin saber nadar, eso fue lo más difícil. Una vez que empecé con las carreras, me enganché con las competencias», contó este mendocino que reside desde hace 12 años en España, y que antes vivió por diferentes ciudades: Nueva Zelanda, Brasil y Estados Unidos.

A puro esfuerzo

Sus logros son el resultado de un duro entrenamiento. Al respecto, el deportista contó: “Me levanto a las 6 de la mañana. Tres veces a la semana voy a nadar a las 7 de la mañana, después me voy a trabajar una jornada de 8 horas en reparación, venta y alquiler de bicicletas. En la tarde hago la segunda jornada de entrenamiento, más que nada se trata de correr o andar en bicicleta. Los fines de semana entreno entre 4 y 6 horas”.

Drajer corre para el equipo Bayliss Multisport, por lo que los entrenamientos los realiza tanto en equipo como de manera individual. En general, no cuenta con entrenador ya que siempre fue autodidacta y sigue su propio plan de entrenamiento. “Voy cambiando según como me siento. No sigo un ritmo establecido”.