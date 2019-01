Levantaron en San Martín una enorme antena, clandestina, de telefonía celular

Pertenece a una empresa de telefonía por celular que no pidió autorización para la obra. Los vecinos piden que sea desmantelada. Hay legislación municipal al respecto pero es discutible su alcance.

En el último mes y sin autorización de la comuna, una enorme torre de telefonía celular fue tomando altura en la ciudad de San Martín. La antena está prácticamente terminada aunque es ilegal y clandestina, ya que no cuenta con la autorización ni el control del municipio. Los vecinos del lugar piden que la torre sea desmantelada y temen por los problemas de salud que pueda ocasionar.

“A la antena la empezaron a construir durante los primeros días de diciembre y generalmente los obreros que la levantaron trabajaban los fines de semana. Eso es porque la empresa sabía que algo estaba haciendo mal”, dicen los vecinos del barrio Uruguay, al norte de la terminal de colectivos de San Martín, donde fue levantada la enorme torre.

En efecto, desde el Concejo Deliberante aseguran que está vigente una ordenanza de 2005 que prohíbe la instalación de este tipo de antenas de telefonía celular en el radio urbano del departamento y especialmente en la zona residencial: “Esa antena ha sido montada en una zona no permitida y tampoco pidió la empresa que la construyó ningún tipo de autorización o control municipal”, detalló el concejal radical Mauricio Petri, autor del proyecto aprobado en 2005: “Lo que corresponde es que la empresa retire la antena. La comuna ya ha advertido que la obra no puede continuar pero hasta el momento eso no ha dado resultados, por lo que la comuna debería recurrir a la Justicia y avanzar en un allanamiento al predio para realizar el desmantelamiento de la antena”.

Efectivamente, los inspectores municipales ya han dejado notificaciones en el terreno donde se levanta la antena, que es en el patio de una vivienda de calle Saavedra, entre las calles Necochea y French, pero las intimaciones no han dado resultado y la obra siguió adelante hasta que hace unos días quedó completa y solo queda por conectar las antenas y ponerla en operación.

“No es el primer caso que tenemos de este tipo, ya en 2016 buscaron levantar una antena sin autorización en calle Almirante Brown y finalmente la obra fue desmantelada. En este caso debería ocurrir lo mismo”, dijo el concejal.

Los vecinos del barrio Uruguay se han mostrado preocupados no solo porque la torre se levantó sin control del municipio sino porque además hay incertidumbre por los problemas de salud que la antena podría acarrear a aquellos que viven más cerca: “Esta es una zona residencial, llena de casas, de familias y de escuelas. La antena no puede estar acá y es lo que hemos ido a plantear a la comuna”, sostuvieron los vecinos, durante un encuentro en las inmediaciones del terreno donde se encuentra la torre.

Desde la comuna confirmaron que no hay autorización para la obra: “Nadie ha venido al municipio a solicitar la autorización. No hay habilitación municipal, no existe expediente en Obras que pida autorización para ese trabajo por lo que se trata de una obra ilegal que vamos a buscar detener”, confirmaron desde esa oficina de la comuna.

En ese contexto y dado que no ha tenido la comuna respuestas satisfactorias ante el pedido de detener la obra, el municipio analiza una presentación judicial, porque sabe que de actuar tiene que hacerlo ahora, antes de que la antena esté en funcionamiento y esto es porque la ordenanza de 2005 tiene aspectos discutibles. “Una compañía de teléfonos celulares fue a la Justicia y le dieron la razón”, confirmaron desde el Ejecutivo: “Así y más allá de los aspectos que tienen que ver con la construcción de la torre, todo lo que tiene que ver con el espacio radioeléctrico está discutido y no es claro que el municipio tenga allí algún tipo de injerencia”.

En ese contexto, si la antena hoy es clandestina e ilegal porque no hay expediente que avale su construcción entra en funcionamiento, será más complicado para la comuna lograr que la retiren. Ese tema preocupa a los vecinos del barrio Uruguay que ven que pasan los días y la antena no se mueve.

Foto: gentileza vecinos del barrio Uruguay / Nota: Ulises Borderil