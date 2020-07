Limitan las reuniones familiares a los días domingos y declaran la alerta sanitaria en Mendoza

Nadal negó la transmisión comunitaria por el momento, aunque reconoció «vamos a tener transmisión viral en la provincia». Levrino, por su parte anunció el estado de alerta, por lo que no se podrá circular después de las 23.30.

La Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal brindó una conferencia de prensa pasadas las 13.30 desde la Casa de Gobierno. Estuvo acompañada por el Ministro de Seguridad, Raúl Levrino, por la Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri y por el Secretario de Obras Públicas, Natalio Mema.

Nadal anunció que las reuniones familiares estarán permitidas únicamente los días domingo desde las 12 a las 19 hs. Hasta el momento, están permitidas los fines de semana, en esos horarios, con un máximo de 10 personas.

“Esta medida ayuda a controlar la epidemia y es para no generar más daño en la economía de los mendocinos. La transmisión no es una evidencia política, si no científica”, dijo Nadal.

“Vamos a tener transmisión viral en la provincia. Si tenemos medidas de higiene sanitaria y de distanciamiento personal, vamos a evitar el contagio”, añadió la funcionaria.

Raúl Levrino, por su parte, anunció la declaración de alerta sanitaria en la provincia. Esto significa que se podrá circular hasta las 23.30.

A partir de las «23.30 de hoy, hay estado de alerta. Sólo están autorizados para transitar de las 23.30 a 5 horas sólo pueden ir a farmacias o temas sanitarios», expresó Levrino.

El ministro detalló que dispondrá el trabajo de 2.500 policías distribuidos en todo el territorio y que habrá 200 puestos operativos realizando controles en toda la provincia.

Natalio Mema, anunció que el transporte público dejará de circular a las 23.30.

La ministra Mariana Juri, por su parte, afirmó que se mantiene la habilitación del turismo interno en la provincia, a excepción de San Rafael por decisión del intendente Emir Félix.