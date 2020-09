Llegaron a la provincia los primeros cascos de oxígeno para pacientes con COVID-19

Esta mañana el Gobernador visitó la planta de abastecimiento de la provincia, donde recibió los primeros 10 cascos para la asistencia respiratoria no invasiva. «En los próximos días llegarán 90 cascos más», anunciaron desde el Gobierno.

El Gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, visitaron la planta de abastecimiento de la provincia, lugar de recepción de los diferentes elementos sanitarios comprados en el marco de la pandemia. La actividad se realizó en Videla Castillo 2961 de Ciudad.

Desde el Gobierno informaron que luego de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Casa de Mendoza en Buenos Aires, el Instituto Malbrán, el Instituto Leloir y la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, Mendoza recibió los primeros 10 cascos de oxígeno para tratar a pacientes con COVID-19 y que fueron comprados con fondos provinciale.

En el mismo cargamento, la provincia recibió una donación del Instituto Malbrán que incluye sondas, primers y enzimas (6.000 dets), 6.000 kit Purificación Puro virus, 5.000 hisopos (d), 1.600 Ela Chemstrip y 1.600 columnas. También Mendoza recibió 10 pallets de Equipos de Protección Personal y, con el fin de optimizar recursos y tiempo, en el mismo flete llegaron insumos adquiridos por la Universidad Nacional de Cuyo, detallaron desde el Gobierno provincial.

Por su parte, Nadal señaló “Estamos recibiendo los 10 primeros cascos para asistencia respiratoria no invasiva”y agregó “serán un complemento muy importante para la terapia respiratoria de los pacientes que no se encuentran en terapia intensiva”.

Nadal aseguró también que «en los próximos días llegarán 90 cascos más, que serán distribuidos en toda la provincia»

La funcionaria agregó que “además, hemos recibido una donación de cinco respiradores de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)”. En cuanto a los test, detalló que “la compra es permanente” y que buscan “diferentes alternativas de testeos más rápidas y oportunas para poder realizar otro tipo de intervenciones”.

Una vez recibidos los insumos, el Gobernador Suarez tomó la palabra y dijo: “Estamos viviendo una pandemia y todo lo que eso significa, el sistema está estresado y el personal de salud también. La población está angustiada por todo lo que estamos viviendo y nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para dotar de toda la infraestructura que se pueda para que el sistema siga dando respuestas”.

En este sentido, Suarez detalló “Estamos comprando ahora 70 mil test rápidos, es uno nuevo que está entrando al país y en 5 minutos podemos tener el resultado y agregó «Luego del 21 de septiembre, los tendremos en Mendoza, y vamos a salir a testear por los barrios»

«Lo que tenemos que hacer para que todo esto sea efectivo, que sirvan los insumos que compramos, que el recurso humano alcance y que no se sature el sistema, es bajar la circulación de las personas» subrayó el mandatario y recalcó «Tienen que estar en sus casas y salir solo para lo necesario. Así podemos sostener la actividad económica y así evitamos las consecuencias que puede tener volver a fase 1».

Consultado sobre un posible retroceso, dijo: “Las fases no son iguales en todo el país, cada zona tiene particularidad. Nosotros tenemos nuestras restricciones y multas para quienes no las cumplen. Vamos viendo día a día cómo se comportan las actividades y los contagios para tomar decisiones en base a ello”.

“Hoy la situación es crítica y tiene que ver con la cantidad de contagios, si no bajamos los contagios y la circulación, el sistema se ve resentido. Yo creo que las restricciones a nivel normativo no tienen sentido si la gente no las cumple», subrayó Suarez.

«Hoy las responsabilidades no son individuales sino colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta directamente en el sistema.», finalizó el Gobernador.

