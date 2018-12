Lluvia de acusaciones contra Juan Darthés por abuso

Calu Rivero fue la primera en hablar de una situación de acoso por parte del actor, pero después se sumaron Anita Coacci y Natalia Juncos. Griselda Siciliani mencionó el maltrato del galán mientras filmaban una tira, y Brenda Asnicar hizo referencia, sin nombrarlo directamente, a un desagradable situación cuando tenía 16 años.

El actor Juan Darthés fue denunciado públicamente hoy por violación por parte del colectivo de Actrices Argentinas, por un caso de abuso que se dió en el 2009 en Nicaragua con la actriz Thelma Fardín cuando tenía 16 años. Esta actriz, que dio un crudo relato de la situación que vivió, no fue la primera en hablar de las actitudes y acciones de Darthés.

Calu Rivero ya había comentado lo que muchos consideraban un “secreto a voces” durante el año pasado. Como recoge Clarín, en 2012, cuando grababan la tira Dulce Amor, la actriz se sintió incómoda con la actitud de su pareja en la ficción, según contó después: besos demasiado largos, demasiado profundos o intensos, toqueteos no correspondidos.

“Hubo excesos inapropiados fuera del guión, el guión dice ‘beso’, no ‘mano en tal lado'”, dijo en el programa Intrusos. Cuando algo la incomodaba, ella asegura que se lo decía a su compañero. “Sus hechos y excesos inapropiados me hicieron mucho daño, pero si tengo que decir lo que más me dolió y afectó, fue su respuesta. Decía ‘OK, no lo hago más’ y lo seguía haciendo”, señaló Rivero.

Tras estas situaciones, decidió irse a vivir a Estados Unidos. Darthés le hizo una demanda por daños y perjuicios. Su abogada en ese momento, Ana Rosenfeld, renunció ayer a representarlo.

Anita Coacci fue otra de las actrices que habló de un abuso sufrido a manos de Darthés. Ocurrió cuando grababan la tira Gasoleros. La actriz publicó un extenso texto en el que daba detalles del ataque en Facebook, pero fue borrado a las pocas horas.

Natalia Juncos, una actriz cordobesa, contó que durante la grabación de Se dice amor, el actor le propuso dormir con él. “Estábamos solos, por salir a escena y estábamos atrás de un travelling. Antes habíamos ensayado con un libretista la escena. Ahí fue cuando me dijo si me quería ir dormir con él y que tenía un departamento en Palermo. Me miraba, habíamos entablado una conversación. Y de repente me dijo eso. Ahí dije: “¿Y a éste qué le pasa?”””, contó.

“Después de eso yo me doy vuelta, él toca mi cuerpo con el dedo. Me pasa el dedo por la espalda, hasta cerca del glúteo, y me dice “Ay, cómo me calentás”. Y me dice luego “Ay, mirá cómo me ponés”, y me muestra una erección, con el pantalón puesto. No lo podía creer. Estábamos en un contexto en el que yo quería trabajar. Se habrá creído que porque él era famoso yo me quería ir a dormir con él”, agregó Juncos.

NATALIA JUNCOS DEJÓ LA ACTUACIÓN TRAS EL INCIDENTE.

Finalmente, Brenda Asnicar contó, durante una participación en Podemos Hablar, que “un actor me dijo que me quería desvirgar. Era un compañero de elenco, mayor de edad”. “Me parecía que era relindo y me sentí halagada. Ahora, con 27 años, pienso que ese tipo estaba en cualquiera”, sentenció.

Después del programa, todas las miradas apuntaron a Darthés, que compartió el elenco de Patito feo con Asnicar, Griselda Siciliani, Laura Esquivel y Gloria Carrá. Resta esperar si, después de la denuncia del colectivo Actrices Argentinas, Brenda vuelve a hablar o prefiere el silencio.

Siciliani, en tanto, contó que le dejó de hablar al actor en Patito feo, luego de “percibir algo raro”. “Percibí algo raro de Juan Darthés y decidí protegerme. Dejé de hablarle”, dijo en una nota con Intrusos.

