Los equipos esteños no se sacaron ventajas en la primera fecha

San Martín igualó sin goles frente a Palmira. La Libertad y Montecaseros empataron 1 a 1.

Por la primera fecha de la Zona 3 de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2019, los equipos de la Zona Este no lograron sacarse diferencias.

En un partido disputado en el Estadio Libertador General San Martín, el Chacarero igualó 0 a 0 frente a Palmira.

El equipo que dirige Lucio Ramos no logró hacerse fuerte de local, y no consiguió vulnerar al Jarillero, que no vio con malos ojos el empate.