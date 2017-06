Los mejores memes y reacciones tras la decisión del Concejo de clausurar Cinerama

El Concejo Deliberante ordenó clausurar Cinerama En la noche del lunes y con el voto de todos los ediles presentes, el Concejo Deliberante de San Martín decidió la clausura de Cinerama, el boliche más céntrico y popular del departamento y al que asisten centenares de jóvenes cada fin de semana. El motivo de la clausura obedece a una falencia fundamental y es que el edificio, ubicado en calle 25 de Mayo, frente a la comuna, no cuenta en la actualidad con una salida de emergencia. “No tiene un escape alternativo a la puerta de ingreso y podría ocurrir una desgracia en cualquier momento”, señalaron desde el Concejo y agregaron que si la sala consigue una salida de emergencia para el público, el lugar será habilitado nuevamente. Dejanos tu opinión: ¿Estás de acuerdo con la decisión del HCD de clausurar Cinerama?

