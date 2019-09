Los mendocinos votan para elegir gobernador y vice, legisladores, intendentes y concejales

Hoy en Mendoza se votará para elegir autoridades para los próximos cuatro años. En materia de candidatos a gobernador, son cuatro los candidatos que competirán para suceder a Alfredo Cornejo.

Anabel Fernández Sagasti (Frente Elegí), Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), José Luis Ramón (Protectora Fuerza Política), y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), son los postulantes (foto).

Este domingo se conocerán los sucesores de Laura Montero y Alfredo Cornejo. Ambos se impusieron en las elecciones de 2015.

También se elegirán por mitad senadores y diputados provinciales, mientras que en la zona Este a excepción de San Martín que ya eligió sus autoridades a principios de mes, habrá atractivas luchas electorales en La Paz, Santa Rosa, Junín y Rivadavia.

En La Paz, el actual presidente del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Diego Guzmán, intentará prolongar la hegemonía del radicalismo, esta vez desde Cambia Mendoza, que gobierna el departamento desde 1995. Tendrá que enfrentar a Fernando “Pirincho” Ubieta, un empleado bancario que se volcó al kirchnerismo y ahora busca destronar a Guzmán. Se dice que años atrás, ambos compartieron estudios en la vecina provincia de San Luis y hasta llegaron a cultivar una buena relación personal. Pero hoy es la política la que los enfrenta y de entre ellos dos, habrá un solo ganador.

Fernando Ubieta y Diego Guzmán, dos amigos que medirán fuerzas en La Paz

En Santa Rosa, se registró una de las campañas más calientes de Mendoza. Flor Destéfanis, ex funcionaria de Sergio Salgado, Francisco Pérez y actual edil, buscará por segunda vez consecutiva llegar a la intendencia. La ex Reina Nacional de la Vendimia, sumó en su campaña a una radical desencantada, Débora Quiroga, y se dice que el ex intendente Salgado maneja la campaña en las sombras. Enfrente y desde el oficialismo departamental, Norma Trigo intentará ratificar el cómodo triunfo que obtuvo en las PASO, sustentada en una campaña que desde lo institucional pareciera no tener fisuras.

Flor Destéfanis y Norma Trigo, candidatas que ya se enfrentaron.

En Junín, Andrea De Marco, representa a la renovación. Es kirchnerista de la primera hora y buscará hacerse fuerte desde su distrito, Phlipps, buscando dar el gran golpe. Claro que no tendrá una empresa fácil, ya que Héctor Ruíz es un discípulo fiel de Mario Abed y buscará ratificar los buenos resultados que ha obtenido en los últimos 16 años el radicalismo en Junín. Tendrá la dura labor de buscar la sucesión del jefe político, quien se postula como candidato de Cambia Mendoza a la vicegobernación.

La kirchnerista Andrea De Marco y el radical Héctor Ruiz buscarán suceder a Mario Abed.

Finalmente, en Rivadavia, Miguel Ronco buscará prolongar el invicto de Cambia Mendoza que gobierna desde hace 20 años. Ronco, en casi cuatro años de gestión ha realizado numerosas obras y desde la oposición encabezada por la candidata justicialista Gabriela Lizana, intentarán poner fin a la sequía de gobierno que lleva el justicialismo. Le cuestionan al actual jefe comunal la política social y la visión estratégica de Rivadavia.