Luis Leyes, padre de la estudiante rivadaviense muerta en Puente del Inca: “A Fernanda la mataron”

Luis Leyes (51), se refugia en su trabajo y en algunos familiares y amigos para metabolizar el dolor que le quema por dentro. Deja que las horas pasen en Los Campamentos, al sudeste de Rivadavia. Y piensa, piensa.

El 20 de noviembre fue su cumpleaños. Ese domingo no había nada para festejar, porque la realidad de estar solo, sin su “Fer” querida, lo acompañará hasta el resto de sus días. Y deambuló intentando conseguir un sosiego que, para estos casos, no existe.

Llora cuando nadie lo ve. Trata de hacer su duelo. Pero no es cosa sencilla. Hace 20 días que Fernanda se fue y encontró el final, por todos conocido, en la casa de un cuartel militar en Puente del Inca, cuando había ido a visitar a su novio, el soldado voluntario Darío Morales (22), quien presta servicios en la Compañía de Cazadores de Montaña 8 “Teniente Primero Ibáñez”, ubicado en Puente del Inca. En ese lugar, pasaron la noche junto a otro matrimonio.

“A mi hija la mataron, para mí a Fernanda la mataron”, repite como una letanía el infortunado padre ante Tiempo del Este.

Y agrega: “A mí me dijeron que Fernanda había fallecido por intoxicación con monóxido de carbono, pero yo sé que eso es mentira”, descreyendo de la versión oficial que le proporcionaron.

¿Y por qué cree, Luis, que eso es mentira?

“Porque ella tenía golpes y rasguños en los brazos, en la rodilla y tenía un tobillo sacado. Yo tengo fotos de esos golpes y moretones. Además, hay un video de las 2 de la mañana de ese sábado, que lo grabó la propia Fernanda donde salen tomando café…acá es todo muy raro”.

Y vuelve a insistir: “Acá hay algo raro y lo están tapando. Mi hija no falleció por monóxido de carbono, porque a mí me dijo un soldado que no había ninguna calefacción encendida”.

Respecto a Darío Morales, quien pasó los últimos momentos con su hija, también vecino de Los Campamentos, sostiene: “Yo sé que lo que le pasó a mi hija viene por el novio, porque él la hizo ir a escondidas”, dice en referencia al viaje de 250 kilómetros que –desde Rivadavia- hizo la estudiante de 5º Año de la Escuela 9 006 Humberto Tolosa, para encontrarse con el militar.

Fernanda y Darío en un paisaje característico: El Carrizal

Y compara con la ausencia que lo carcome: “El no estuvo ni un minuto preso, nunca estuvo detenido. Los familiares (de Darío) decían que estaba grave en un hospital, pero está acá en su casa (de Los Campamentos) y anda lo más bien….no tiene nada”, se queja con amargura. “A mi me dijo el juez que él había consumido drogas, pero no se sabe si fue el viernes o el jueves, no se puede saber el momento, así me dijeron”. Y reivindica con orgullo a su hija: “Ella era muy pura, no consumía nada de eso”.

“Los familiares del novio no quiero que me hablen, ni que se me arrimen”, exige. Ha tenido poca contención: asegura que no le ofreció ayuda ningún representante de los derechos humanos ni organismo oficial.

Respecto a la actuación de la justicia

“El juez no me autorizo a sacarle fotos al expediente porque dice que está bajo secreto de sumario” y que está en contacto con su abogado, Jorge Carolio.

“Yo sospecho que acá han tapado todo, entre los militares, médicos y jueces pero no tengo esas pruebas”. Y se descarga por un momento: “Estoy atrapado y no sé qué hacer, no tengo dinero para andar pagando estudios de abogados”.

Luis Leyes sabe de tragedias: hace 8 años perdió a su esposa y mamá de Fernanda, Graciela Gutiérrez, y ahora le toca afrontar otra más doloroso aún: perder a su hija en un hecho que, a su decir, presenta muchas “cosas raras”.

Paula Rosa Martínez (68) y Silvia Leyes (43), madre y hermana de Luis, abuela y tía de Fernanda respectivamente, opinan en el mismo sentido:

“Lo primero que yo pregunté al soldado que me entregó las pertenencias de Fernanda era si había instalación de gas y me dijo que no, que no se podía calefaccionar ese refugio”, expresa Silvia, recordando que recién a las 20 horas de ese sábado se enteraron de la situación.

Y abuela y tía con que creció Fernanda desde hace 8 años, también vuelven a focalizar sus sospechas en ese video, que ella misma filmó pasadas las 2 de la mañana de ese fatídico día en que perdió la vida: “En el video se la ve bien, feliz, sin ningún gesto de dolor. Si es que es verdad que se cayó de un cerro, como dijeron, porque no la revisó un médico. A ella, si le dolía algo, de inmediato se le notaba”.

Y refuerzan su pedido de justicia, para saber en realidad que pasó en aquel sábado y si es que la montaña mendocina esconde algún secreto, prometen luchar para que el mismo sea revelado.