Macri en China: “Será el principio de una época maravillosa entre ambos países”. Los acuerdos firmados

“Será el principio de una época maravillosa entre ambos países. Debe haber pocos países en el mundo más complementarios que la Argentina y China”, enfatizó el presidente Mauricio Macri.

“China es un socio absolutamente estratégico” para la Argentina, subrayó el Jefe de Estado en el Foro de Negocios e Inversiones que reunió a empresarios de ambas naciones en un hotel de esta capital.

Destacó que el Gigante Asiático es actualmente “el segundo socio comercial y un importante inversor” y señaló que el futuro “es mucho más relevante de lo que sucedió en el pasado” de la relación bilateral.

Dirigiéndose a los empresarios argentinos, Macri dijo que espera “que aprovechemos cada minuto en la reuniones con Xi y que ustedes hagan lo mismo en el contacto personal” con sus pares chinos.

“Nada supera lo que se logra en el ida y vuelta entre las personas.

Tenemos que apostar cada vez más a entendernos, conocerlos y aumentar la confianza entre nosotros, que es el elemento central que dinamiza y potencia el futuro de todos”, puntualizó.

En ese sentido, puso de relieve el hecho de que haya acompañado esta visita “una delegación tan nutrida e importante de empresarios argentinos que vienen a buscar relacionarse, a construir proyectos en común con empresarios de este impresionante país”.

Afirmó que los argentinos “tenemos mucho para aportar en seguridad alimentaria, en temas de tecnología y en el deporte” una actividad que China “ha fijado como gran prioridad” y especialmente en el tema de desarrollo del fútbol.

Dijo que el país asiático puede colaborar en tecnología como también en infraestructura para el “enorme desafío” que tiene la Argentina en materia de conectividad.

“Sudamérica, en general, y Argentina, en particular, tiene una labor enorme en la construcción de rutas, puentes, energía, puertos aeropuertos que nos unan dentro del país y con el resto de la región”, subrayó.

También destacó que varias empresas chinas “han apostado por el país en los últimos años” y dijo que espera que “muchas nuevas quieran invertir en este proceso que comenzó en la Argentina”.

“La Argentina, luego de décadas de aislamiento, ha emprendido un camino de integración inteligente con el mundo”, señaló Macri.

“Queremos ser predecibles,confiables para los amigos de China que quieran trabajar con nosotros”, dijo en otro tramo de su alocución.

En cuanto a los proyectos de seguridad alimentaria, señaló que existen “millones de hectáreas por desarrollar” en la Argentina e invitó a los empresarios chinos a realizar inversiones en ese que es uno de los recursos más relevantes del país.

“La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos duplicarlos en los próximos 5 a 8 años y estoy seguro de que con ayuda del empresariado chino el proceso será más exitoso”, subrayó.

Reiteró en ese aspecto que el objetivo es que el país se convierta en el “supermercado del mundo” para lo cual necesita “agregarle valor a las valiosas materias primas que producimos”.

Este es el listado de acuerdos firmados con China durante la visita del presidente Mauricio Macri:

Memorándum de entendimiento entre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Universidad de Asuntos Exteriores de China y la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China sobre formación de funcionarios diplomáticos, firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y su par Chino, Wang Yi.

Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina y el Ministerio de Educación de la República Popular China, firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y el Ministro de Educación Chino, Chen Baosheng.

Acuerdo para el Establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina entre la República Argentina y la República Popular China, firmado por la Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y el ministro de Cultura Chino, Luo Shugang.

Plan de Acción Estratégico en Materia de Cooperación Agrícola entre el Ministerio de Agroindustria de La República Argentina y el Ministerio de Agricultura de la República Popular China (2017-2022), firmado por Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el Ministro de Agricultura Chino, Han Changfu.

Plan de Trabajo 2017-2019 para la Cooperación entre el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China En Materia de Inocuidad, Sanidad y Seguridad Alimentaria, en el marco de la Asociación Estratégica Integral, firmado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el director General de AQSIQ, Zhi Shuping.

Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Uvas de Mesa desde la República Argentina a la República Popular China entre el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China, firmado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el director General De AQSIQ, Zhi Shuping.

Memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia ferroviaria para el proyecto de recuperación del Ferrocarril San Martin de Cargas, firmado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el presidente de la Junta de la CRCC, Meng Fengzhao.

Adenda al Acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la República Argentina y China Machinery Engineering Corporation (CMEC), firmado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el Presidente de ADIFSE, Guillermo Luis Fiad, y el presidente de la junta del CMEC, Sun Bai.

Contrato del Proyecto de la Jujuy Interconectada y Segura entre la provincia de Jujuy y Zte Corporation, firmado por el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Ekel Meyer, y el vicepresidente de la Zte Corporation, Xiao Ming.

Acta De Ratificación De Acuerdos Para La Construcción De La Planta De Energía Renovable Cauchari Solar En La Provincia De Jujuy De La República Argentina, Firmado Por Gobernador De La Provincia De Jujuy, Gerardo Morales, Y El Presidente Power China, Yan Zhiyong

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Fútbol entre el Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina y la Administración General de Deporte de la República Popular China, firmado por el secretario de Deportes, Carlos Javier Mac Allister, y el presidente de Administracion General de Deporte, Zhongwen Gou.

Agreement on Cooperation between Argentina Investment & Trade Promotion Agency and China Council for the Promotion of International Trade, firmado por el presidente de AITA, Juan Martín Procaccini, y el presidente de CCPIT, Jiang Zengwei.

Memorandum of Understanding between Argentina Investment & Trade Promotion Agency (AITA) and Trade Development Bureau of Ministry of Commerce, P.R. China (TDB) Concerning Investment and Trade Promotion in the Republic of Argentina and the People’s Republic Of China, firmado por el presidente de AITA, Juan Martín Procaccini, y el director General de TDB, Sun Chenghai.

Facility Agreement between Banco de Inversión y Comercio Exterior SA as Borrower and China Development Bank Corporation as Lender, firmado por el presidente del BICE, Pablo García, y el presidente de CDBC, Hu Huaibang.

General Contract Among Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, China National Nuclear Corporation and China Zhongyuan Engineering Corporation for the IV and V Nuclear Power Plants in Argentina, firmado por el presidente de NA SA, Omar Semoloni, el presidente de la junta de CNNC, Wang Shoujun, y el presidente de CCCME, Yang Chaodong.

Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperacion en Infraestructura 2017-2021, firmado por el subsecretario de Relaciones Económicas, Horacio Reyser; el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y Wang Xiaotao.

Acuerdo por Canje de Notas Verbales para Modificar el Acuerdo sobre Facilitacion de Visas de Turismo, firmado por el embajador de la República Argentina en la República Popular China, Diego Guelar.

Acuerdo por Canje de Notas Verbales para Modificar el Acuerdo sobre Facilitacion de Visas para Viajeros de Negocios, firmado por el embajador de la República Argentina en la República Popular China, Diego Guelar.

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Finanzas de la República Argentina y el China Development Bank, firmado por el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente de CDB, Zheng Zhijie.