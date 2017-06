Macri habló en Corrientes: “Ya van más de un millón de jubilados que están cobrando como correspondía”

“Llevamos casi un año y medio haciendo las cosas que había que hacer y no se hacían, empezando con terminar con esta estafa del Estado de más de 50 años en contra de nuestros jubilados, porque un país que no respeta a sus abuelos no respeta a su historia y a sus raíces”, subrayó el presidente Mauricio Macri.

Al hablar ante cientos de jubilados reunidos en el Club Regatas de Corrientes, el Jefe de Estado destacó el reconocimiento a una vida de trabajo que el Gobierno está dándole a los adultos mayores, a través de la implementación del programa de Reparación Histórica que les permite recomponer sus haberes.

“Ya van más de un millón de jubilados que están cobrando como correspondía y esperamos llegar al segundo millón a lo largo de este año”, remarcó.

Acompañaron al Presidente en el encuentro con los jubilados, el gobernador correntino, Ricardo Colombi; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el titular del Plan Belgrano, José Cano; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el dirigente sindical Dante Camaño.

Por otra parte, el Presidente ratificó que las obras que lleva adelante el Gobierno “empiezan y terminan en las fechas prometidas” porque constituyen saltos cualitativos que “nos lleven al futuro y transformen las realidades en oportunidades”.

“Son realidades concretas, no relatos, que nos ayudan a construir eso que todos soñamos, un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”, puntualizó.

“El equipo se llama ‘que a los argentinos nos vaya mejor’ y por eso estamos trabajando todos juntos”, agregó.

En ese sentido, remarcó la colaboración que está prestando la Nación para que Corrientes realice las obras necesarias en procura de mitigar las consecuencias del cambio climático que ha provocado fuertes inundaciones en varias localidades de la provincia.

Señaló, entre los trabajos en marcha, el nuevo puerto de la capital provincial que permitirá “que una gran parte de la producción de la provincia salga al mundo”, así como la construcción de la autovía sobre la ruta 12 y los puentes para mejorar la conectividad.

“Esto lo estamos haciendo juntos, creyendo en lo que hacemos, transformando las obras en sinónimo de esperanza, de futuro y nunca más de corrupción”, enfatizó.

El programa de Reparación Histórica implementado por el Gobierno reconoce el derecho de que alrededor de dos millones de jubilados y pensionados reciban mejores haberes.

Las liquidaciones alcanzaron hasta el comienzo de junio a 1.012.181 beneficiarios, de los cuales 419.706 ya dejaron de percibir la mínima por el alcance de las actualizaciones.

De esta forma, el ingreso medio, que era de 9713 pesos, pasó a ser de 12.753 pesos, de acuerdo con los datos proporcionados por ANSES.

En tanto, ya se firmaron 211.000 acuerdos y se homologaron ante la justicia alrededor de 90.000.

En cuanto al nuevo programa de créditos blandos para jubilados ARGENTA, que llevó el tope a 60.000 pesos y con cancelaciones de hasta 60 cuotas, se otorgaron 204.487 préstamos por un monto global de 6591 millones de pesos.

Del total, 121.545 optaron por la devolución en 60 cuotas.

Las cinco provincias con mayor cantidad de préstamos concedidos son Buenos Aires (73.772), Santa Fe (15.422), Córdoba (14.239), Tucumán (13.572) y Mendoza (12.131).

Actualmente se confieren por día un promedio de 5565 préstamos por un total de 170 millones de pesos, lo cual implicó un aumento de más del 240 por ciento respecto de octubre de 2016.

En tanto, más de 46 mil jubilados compraron pasajes en Aerolíneas Argentinas con el descuento especial del 30 por ciento en trayectos a 37 destinos del país.

En lo que va del año, el origen de venta desde el interior ascendió a 54 por ciento, mientras que el restante 46 por ciento son vuelos provenientes desde Buenos Aires.

En estos primeros cinco meses, los destinos más elegidos fueron Buenos Aires (12.587 vuelos), Bariloche (2787), Córdoba (2145), Salta (2059) y Mendoza (1606).