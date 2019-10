Macri pasó por Mendoza con la marcha «Sí, se puede» y se manifestó «a favor de las dos vidas»

En el marco de la campaña “Sí, se puede”, el Presidente visitó Mendoza, en donde fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. El lunes hablará en Tucumán y el martes en Neuquén.

El presidente Mauricio Macri continúa con su recorrida por el país en el marco de la campaña nacional “Sí, se puede”, en la que recorrerá diversas ciudades previo al 27 de octubre. Este mediodía, se presentó en el Parque O’Higgins de la provincia de Mendoza, en donde fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo y por el gobernador electo Rodolfo Suarez. Al mandatario lo acompañó su mujer, Juliana Awada.

“Nos unen muchas cosas. Primero: queremos todos juntos cuidar la democracia. Queremos vivir en paz. Creemos en la honestidad. Queremos respetar al otro. Queremos vivir en libertad. Queremos construir y no destruir. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y jamás bajamos los brazos. Y decimos no a la impunidad”, expresó el Presidente, quien saludó a las distintas localidades mendocinas y ante un cartel que no llegaba a leer sostuvo su postura contra el aborto: “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”.

“No sé cómo expresarles lo que siento. Verlos acá me llena el corazón, me llena el alma. Estamos todos contentos, felices de estar acá con ustedes, porque lo que nos están haciendo sentir acá es que nosotros, los que estamos acá, no nos resignamos. Creemos que hay una Argentina mejor para todos. Está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver”, manifestó un Presidente eufórico frente a una plaza colmada por una multitud que decidió acompañarlo en su último acto del fin de semana.

“Quiero pedirles a los mendocinos un voto categórico el 27 de octubre para Mauricio Macri. Y quiero decirles para los pesimistas de siempre. Para que nos quieren bajar los brazos: sí, se puede. Y se puede ganar la elección nacional porque en Mendoza se pudo”, había indicado Cornejo previo al discurso de Macri. Antes, Suarez -en su rol de gobernador electo- también habló ante la gente: “Nos tenemos que involucrar, tenemos que participar, ir a buscar al pariente, al vecino, este es el rumbo que tiene que seguir la Argentina”.

Con su presencia en Mendoza, el mandatario completó todos los compromisos previstos en este nuevo formato de campaña. Macri comenzó el sábado 28 de septiembre en Barrancas de Belgrano. Luego visitó Junín (provincia de Buenos Aires), Río Primero (Córdoba), Esperanza (Santa Fe), Rafaela (Santa Fe), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires). El próximo lunes hablará en Tucumán y el martes en Neuquén. Luego recorrerá Córdoba, Entre Ríos, Salta y Olavarría, para completar 30 ciudades en la mayor cantidad de provincias.

(Infobae)