Macri rindió homenaje a la Bandera y rescató la figura de Belgrano como “fuente de inspiración”

“Trabajo incansablemente para crear las condiciones en las cuales cada argentino se pueda desarrollar y llevar a cabo su sueño”, subrayó el Presidente, al encabezar esta mañana el acto central por el Día de la Bandera, en que destacó la figura de Belgrano como “fuente de inspiración”.

“Por eso hoy les digo, en este día tan especial, que tenemos que comprometernos, animarnos a ser protagonista de este futuro que estamos construyendo”, enfatizó.

Macri estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada, en la tradicional ceremonia realizada en Rosario junto al Monumento a la Bandera, donde también disertaron el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la intendente de la ciudad, Mónica Fein.

Participaron además del acto, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; los ministros de Defensa, Julio Martínez, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Macri remarcó que “estamos haciendo lo que había que hacer” y apuntó que “los primeros resultados comienzan a asomar” y denotan que “el país ha comenzado a crecer”.

“Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido el último año, y cada día se generan nuevas oportunidades”, puntualizó.

Del mismo modo, señaló que el Gobierno ha puesto “en marcha el plan de infraestructura más importante de nuestra historia, con obras que comienzan y terminan en las fechas establecidas”.

“Después de más de 20 años hemos recuperado el crédito para que la gente pueda comprar su primera casa con créditos a 30 años, hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde 2009”, añadió.

“También soy el primero en saber que todavía falta mucho, que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora, pero les digo a todos los argentinos que estos resultados positivos que ya hemos tenido nos tienen que servir para renovarnos en la esperanza”, enfatizó.

En esa línea, el Presidente resaltó las virtudes del creador de la Bandera porque además de que “luchó por nuestra libertad” fue “un incansable trabajador para el futuro de nuestra Nación” desde su condición de “innovador y emprendedor”.

“Una persona que reunía muchísimas cualidades: abogado, economista, traductor, militar y diplomático”, recordó.

Señaló que Belgrano “no se dejó atrapar por reglas arcaicas y tradicionales de España y las colonias”, sino que “siempre fue un adelantado” que “creyó en el trabajo, ligado a la educación de calidad” que era ya en aquél momento “la forma de desarrollar” la Patria.

“Decía ‘escuela en cantidad, calidad y gratuidad’. Y donó todos sus bienes para construir esas escuelas”, así como “trabajó incansablemente para modernizar la educación”, resaltó el Presidente.

Apuntó que Belgrano “trajo nuevos cultivos, impulsó la ganadería, la industria y la agricultura y creía que se le podía agregar valor, el mismo desafío que tenemos hoy”.

“Y como nosotros hoy, tantos años después, él también le dio un valor importantísimo a la infraestructura, con la construcción de caminos y de puertos, el muelle en Buenos Aires”, afirmó.

Del mismo modo, destacó que el Prócer confió en que en esa etapa de construcción de la Nación “la mujer tenía que tener un rol relevante en el mundo del trabajo”.

En otra parte de su alocución, Macri remarcó que Belgrano “nunca se cansó de hacer, porque creía que en el hacer estaba la solución a los problemas cotidianos”.

“Por eso hoy, en este momento de cambio de la Argentina, Belgrano es una verdadera fuente de inspiración para lo que nosotros llamamos ‘sí se puede’”, dijo.

“Sí, se puede, argentinos, construir la Argentina que soñamos”, aseguró.

En tanto, el gobernador Lifschitz señaló que “el legado más importante que nos dejó Belgrano tiene que ver con la ética pública; esa transparencia que caracterizó su vida pública: renuncia absoluta, de despojo, le entregó su vida la Patria”.

“Por eso quiero recordar una frase suya: ‘trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia’. Una verdadera lección para la política”, añadió.

Antes de pronunciar sus palabras alusivas, el Presidente tomó juramento a los cadetes de los liceos Aeronáutico Militar, Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” y Militar “General Belgrano” y del Instituto de Seguridad Pública.

Participaron también del acto senadores, diputados e intendentes; miembros del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, y alumnos de escuelas primarias y secundarias de Rosario, Buenos Aires y Corrientes. El cantante José María Blanc fue quien interpretó el Himno Nacional.

El Día de la Bandera se celebra los 20 de junio con motivo de la conmemoración de la fecha de muerte de su creador, ocurrida en 1820. La jornada de recordación fue decretada por la ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso Nacional.