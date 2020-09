Marcelino Moreno: “Mi recuerdo de Palmira son todas las lindas amistades que formé”

El volante surgido en el conjunto Jarillero fue transferido desde Lanús a Atlanta United de Estados Unidos.

El futbolista Marcelino Moreno, que hizo inferiores en el Club Atlético Palmira, fue transferido desde el Club Atlético Lanús al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en una cifra que rondará los 7 millones de dólares. Palmira también se verá beneficiado con la venta, ya que percibirá un 1.3% debido al pasado del jugador por la institución.

El volante de 25 años debutó en Palmira en el año 2010 de la mano de Juan Bermegui. “Ingresó en un partido contra San Martín” contó Bermegui, quien lo recordó como “un chico de pocas palabras. Él hablaba en la cancha, ya se veía que era un distinto”.

“Por ahí nosotros teníamos miedo de que lo golpearan, porque era flaquito, pero él era guapo. Agarraba la pelota y encaraba. A veces parecía que mientras más le pegaban, más agarraba la pelota y encaraba. Se la bancaba”, recordó Bermegui, quien además destacó a distintas personas que colaboraron en la formación del futbolista como Franco Gutiérrez, Rubén Vespa, Jonathan Tersigni, entre otros.

Franco Bernabé, ex compañero de Marcelino en Palmira, lo recordó: “era un pibe de unos 15 o 16 años cuando debutó. Era un pibe muy calladito y muy humilde. Tenía una pasta que se veía que iba a ser un crack. En el uno contra uno te dejaba en el camino rápidamente. Cuando él jugó, en la Liga que era una liga dura, ganó un par de partidos solo. Era un fenómeno.”

“Es una persona que no se olvida de donde salió y cuando no se olvidan de eso, creo que es lo más importante. Me alegro mucho por él y por Palmira”, remarcó Bernabé.