Marcelo Rosales, papá de Leonela: “Vamos a presentar una demanda contra el municipio de Santa Rosa”

Aferrado a su familia y a Dios, al igual que su esposa Jésica Oropeza (32) y su hija Lourdes (10), Marcelo Rosales (29), busca menguar la lacerante herida que le provocó la muerte de su hija Leonela (2) el fatídico 26 de noviembre, en la plaza distrital de 12 de Octubre, en Santa Rosa. Afirmó que iniciarán una demanda a la municipalidad, en base a los resultados de la necropsia. Hoy se cumplen dos semanas del aciago hecho.

“Toda la vida he sido de 12 de Octubre. Nacido y criado en este lugar, en el barrio Viña Fundación. Con mi señora hasta esta semana estuvimos viviendo con mi “vieja” pero decidimos volvernos a nuestra casa”, expresa el padre de Leonela.

Y evoca a su hijo, mientras en su brazo izquierdo emerge un tatuaje con el nombre de Leonela: “Tengo un montón de videos de ella. Ella era la alegría de toda la familia. Es algo muy feo lo que estamos pasando, son momentos muy duros”.

Manifiesta que su hija “fue a la salita de dos, pero no alcanzó a acostumbrarse porque apenas pudo ir unos días, no se acostumbró, era muy chiquita”.

Agrega que “nos hemos aferrado a Dios y hemos acudido a la misa que hicieron el otro día en su memoria”.

Al recordar el fatal domingo 26 de noviembre aseguró que “Leonela en el momento del accidente estaba al cuidado de mi señora y de una tía. La señora que salió a hablar (la testigo) dice que mi señora no estaba y ella si estaba. Por lo que dicen (la testigo), es una vecina de la zona”.

Y siguió: “Hay una testigo que, supuestamente, dijo que la nena se golpeó la cabeza y que en ningún momento le dio la corriente, pero sobre esto no vamos a decir nada, porque ya está en manos de nuestra abogada (Celeste De Oro).

“Lunes o martes me ha dicho la abogada que van a estar los resultados y que lo importante será el fallo de la necropsia. Hoy parece que desde el municipio están muy seguros que nunca le dio corriente a la nena”, recalcó.

Pero también anticipa que “el último doctor con el que hablamos, nos dijo que Leonela tenía una marca en el brazo y que eso era un signo de que había recibido electricidad”.

“Esperar los resultados”

Sin embargo, en la víspera, la comuna de Santa Rosa brindó un comunicado donde se destaca que “no se descarta la posibilidad de que la menor haya sufrido una descarga eléctrica, pero si se hace énfasis en esperar los resultados de los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense”.

Inclusive, el Ejecutivo tomó la decisión de ser querellante particular “en la causa que investiga la fiscalía de Santa Rosa, con el fin de colaborar con el procedimiento que se está llevando a cabo, pudiendo aportar pruebas o solicitando medidas probatorias a fin de poder esclarecer este suceso, sin descartar ninguna de las hipótesis establecidas por la fiscalía”.

Marcelo Rosales, respecto a la relación con el municipio, explicó que “mi señora es enfermera municipal, y ahora le han autorizado a faltar por treinta días. Hemos tenido contacto con el jefe de mi señora, pero con la intendenta nunca”, dijo con cierto tono de reclamo. Y sostiene que ahora si lo llaman “primero vamos a consultar con nuestra abogada”. Y que ésta ya le reveló que de acuerdo al resultado de la misma “vamos a presentar una demanda contra el municipio de Santa Rosa”.

Rosales, quien es jugador de fútbol del Club Viña Fundación, que participa dentro de la Liga Santarrosina de Fútbol, deja en claro que “no me ha gustado algunos que quisieron utilizar el tema solo por política. A mí no me gusta la política. Si la política va para un lado yo voy para el otro lado”. Aunque admite que en la primera marcha en reclamo de justicia que se hizo en el distrito, participó el edil Marcial Ibarra: “Yo no lo conocía, no lo había visto antes”.

Además, está muy agradecido “con el pueblo de 12 de Octubre, que nos ha acompañado en las dos marchas que ya hemos organizado”. Y finaliza: “Espero que salga todo bien y que se haga justicia”.

El próximo 2 de marzo, Leonela cumpliría tres años. Un tiempo atrás, le regalaron una perrita llamada “Sol”. Pero para su lenguaje infantil, la mascota era “Tol”. La misma que aún busca, en los rincones de la casa, la presencia de la niña.