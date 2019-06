Marcos Nuarte advierte sobre las «campañas de desprestigio» y espera la sentencia de una demanda que le hizo a un diario digital de la provincia

En una entrevista exclusiva con Tiempo del Este, el secretario de gobierno de Santa Rosa aseguró que se dicen «barbaridades» sobre él. Comparó su caso con el de Martín Kerchner, y contó que en caso de ganar la demanda que tiene en curso contra un medio digital, donará los fondos al hospital Arenas Raffo.

“Sos de Tunuyán”, “Todos los de Tunuyán son corruptos”, “¿Qué hace Nuarte en Santa Rosa?”, “Santa Rosa es para los santarrosinos”, “el funcionario más oscuro de Mendoza”, “se construye “una mansión en Tunuyán con plata de Santa Rosa”, “enriquecimiento”, son algunas de las muletillas que, en los últimos dos años le han endilgado al secretario de Gobierno Marcos Nuarte, algunos medios de comunicación junto a dirigentes de la oposición a Norma Trigo.

El funcionario, rara vez se ha referido al tema, pero decidió hacerlo ante Tiempo del Este, luego de demandar hace dos años al diario digital Mendoza Post, para defenderse de lo que era “una campaña de desprestigio en mi contra”.

Hoy, en esa causa que se ventila en el Tribunal de Gestión Asociada, Juzgado de Alicia Boromei, podría dictarse sentencia en estos días. Y el funcionario está entre expectante y optimista acerca de lo que puede suceder. “El pasado 24 de abril, la doctora Baromi ha firmado el auto y estamos aguardando que se dicte la sentencia. Tiene 60 días hábiles y ya estamos en Junio… ya hace dos años y medio de espera. Deseo que repare, en parte, las barbaridades que han dicho de mi proceder”.

Una de las portadas del Mendoza Post, al referirse a Marcos Nuarte. En pocos días más se conocerá el fallo del juicio que el funcionario le hiciera al diario digital

“De la cantidad de barbaridades que dijeron sobre mí y el gobierno municipal, no han podido probar absolutamente nada”, abunda enfático.

Y establece lo que para él es un “modus operandi” dañoso: “La noticia se publica, por ejemplo en un medio digital y se complementa con un actor importante que son las redes sociales, aun cuando el medio sea malo y no lo lea nadie, se amplifica por miles”

“Y esto no lo dice ya una persona sino un pseudo periodista que prendió la máquina de la mentira antes de prender la máquina de la propuesta y es posible que esta acción intenten repetirla como en las últimas campañas”, recalca.

Califica a quienes difundieron esas informaciones como “personas disfrazadas de periodistas de investigación, que dan a conocer noticias sin validar la veracidad, y utilizan esta mecánica extorsiva para cambiar el humor de la gente. Esto es usual y lo hemos padecido de forma sistemática y constante, cuando Norma Trigo ganó la primaria de 2016 y luego de ello, fuimos víctimas de más de 15 notas negativas”.

Nuarte recordó que “los derrotados de aquel momento tomaron como verdad esos dichos pensando que eso les serviría de trampolín para su futura ambición electoral”. “Es una práctica con la misma mecánica y metodología que hoy sufre Martín Kerchner en Luján”, dice solidarizándose ante una situación parecida que hoy vive el ministro de Economía de la provincia, precandidato a intendente en tierras de Omar De Marchi.

El ministro y precandidato a intendente de Luján de Cuyo, Martín Kerchner sufrió una campaña de desprestigio en los últimos días.

El daño familiar que esto le causó, explica Nuarte, no tuvo límites: “Llegaron a mis casa oficiales de justicia a hacer una inspección a mi casa en Tunuyán, un barrio humilde del IPV en el que estaba construyendo una habitación más, porque tengo una familia grande. Esa era la “mansión” que había denunciado un medio de comunicación”.

“Hay farsantes que están detrás de un micrófono o escribiendo en un diario digital, y las acciones que nosotros realizamos lleva mucho tiempo de reparación y aún debe haber vecinos que están influenciados por esas noticias negativas, porque no tienen quizá calidad de información”, se lamenta.

“Tengo otra demanda con una dirigente política que hizo un comunicado de bloque basándose en dar a conocer un hecho falso de una nota periodística de estos amarillistas, y no solo del damnificado que soy yo, sino también de mi grupo familiar. Y en este contexto, el daño que me hicieron fue grave”, comenta.

Sim embargo, Nuarte es optimista de que “esto cambie para dejar atrás el modelo de país que teníamos basado en la cultura del engaño y ser más responsables, pasando a consolidar la cultura del trabajo, que es donde apuntamos a llegar”.

Daño moral

Respecto a los objetivos de su denuncia, estima en que “se va a sentar una base para futuros ataques a la dirigencia política. El hecho de este concepto constitucional mal entendido de la libertad de expresión que en realidad es tener una gran responsabilidad de quien la comunica, y el derecho de uno que no invada el derecho del otro”.

“Cuando uno realiza una demanda de este tipo, la ley dice que si hay retractación no hay condena, pero el daño que se realiza es superior a esa retractación”, asegura.

Nuarte, lejos está de defender a una casta porque “tal vez haya dirigentes políticos que buscan enriquecerse, como en otros ámbitos. Pero para aquel que hace bien las cosas y busca hacer honorable su función, esto tiene que servir de arma de defensa para evitar ser agredido en esta situación”.

Juicio de Nuarte contra un medio digital de la provincia.

Resarcimiento

El funcionario ratifica que “en caso de que la justicia me dé la razón, los fondos que obtenga estarán destinados al hospital Arenas Raffo, como forma de que aquel que mienta, el dinero con que sea castigado vaya a una buena causa”.

“Estos casos de Fake News (noticias falsas) que han sufrido los santarrosinos, fueron engaños al ciento por ciento, porque no han podido ser sostenidos de ninguna manera”. Además, confiesa que “con los medios me llevo excelentemente bien, y respeto su rol y función, pero yo me llevo mal con los mediocres que utilizan estos medios para hacer negocios en lo personal”.

Finalmente y a pocos días del 7 de Junio, cuando se celebra el día del periodismo en Argentina, Nuarte dice que “el rol del periodista es central, porque es un rol importantísimo de brindar información a la comunidad. Esto es loable y tengo una gran estima por periodistas de Mendoza que han hecho de su profesión su estilo de vida y han honrado a su profesión”.

Y finaliza: “Pero hay algunos que se escudan en este entorno, como todos, para hacer negocios baratos en torno a fines inconfesables y eso, no le hace bien al periodismo”.