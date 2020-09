María, vecina de San Martín, superó el COVID-19 a sus 96 años

La adulta mayor se encuentra en buen estado de salud. Los obstáculos que atravesó su familia.

María Crossi es una adulta mayor de la Ciudad de San Martín que hace dos meses cumplió 96 años. Su avanzada edad no fue impedimento para que pudiera vencer el COVID-19. Actualmente se encuentra en buen estado de salud.

Su nieta, Anto Ghellinaza Bagorda, contó a Tiempo del Este: “Los médicos no le daban muchas esperanzas por la edad. Pero ahora que han ido a casa, que la han visto levantada, sin oxígeno y ayudándonos con los quehaceres, no pueden creer la recuperación que ha tenido”.

Si bien la historia tuvo final feliz, la familia debió atravesar numerosos obstáculos. Anto narró las limitaciones que muestra el sistema sanitario: “tuvimos que hacer todo de manera particular, porque PAMI y OSEP fueron un desastre”.

Además, las mujeres se enfrentaron a otras dificultades: “Esto ha sacado lo mejor de las personas, porque hubo una sola vecina que nos ayudaba, y también lo peor, porque tuvimos vecinos que cuestionaban que nos ayudaran. Decían que nos arregláramos solas, que nosotras nos contagiamos solas. No nos querían brindar ayuda y cuestionaban a los pocos que sí nos ayudaban. Algún que otro delivery no quería venir a casa, a pesar de que tomábamos todos los recaudos. Es una situación muy fea, han hecho una cacería de brujas”, contó Anto.

Por último, María Crossi contó: “Me siento bien, gracias a Dios, a mi familia, a mi nieta y a mi hija que me han cuidado y al médico (Fabián Ferro). En el Sanatorio Argentino me atendieron muy bien, gracias a ellos estoy acá”.

“Tengo 96 años y estoy bien, gracias a Dios”, finalizó María.

En casa de la adulta mayor hay cuatro mascotas. Sin embargo Gianna es la que pasa más tiempo con María. La perrita la busca, y se sube a su falda. Ambas disfrutan hacerse compañía y pueden continuar compartiendo tardes juntas.