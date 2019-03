Mario Abed asumió el desafío y se prepara para la Vicegobernación

El intendente de Junín y compañero de fórmula de Rodolfo Suárez habló con Tiempo del Este, horas después de que aceptó competir por el cargo más importante de su larga carrera.

El jueves 14 de marzo fue para el intendente de Junín, Mario Abed, uno de los días más especiales, al menos de su carrera política. Al mediodía el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Capital y precandidato a gobernador por el radicalismo, Rodolfo Suárez, le ofrecieron la candidatura a vicegobernador, una propuesta que Abed aceptó enseguida y que fue presentada en sociedad durante la tarde, en una bodega de San Martín, durante un encuentro en el que no faltaron funcionarios, legisladores, amigos y militantes radicales, tanto de San Martín como de Junín.

Este viernes y en su despacho, durante una pausa en la jornada, Abed recibió a Tiempo del Este y dio algunas precisiones: “Hoy, la provincia vive una de las crisis vitivinícolas más grandes de los últimos tiempos y los pequeños productores hemos hecho nuestra autocrítica, pero creo que falta la de los actores principales. Hubo errores y habrá que juntar a todos los sectores para consensuar las políticas”, dice Abed mientras imagina su rol dentro de un hipotético gobierno radical, tras vencer en la interna primer a De Marchi y más tarde, en la general al resto de los partidos.

Mario Abed en su despacho. Esta semana, entregó cheques a productores para cosecha y acarreo, a tasa cero.

“Dicen que no tenemos mercado interno porque a la gente ya no le gusta el vino y lo que me parece es que a la gente, lo que no le gusta es el vino malo; también es necesario revisar las políticas de importación de vinos e incluso hay que analizar si no es conveniente prohibir la implantación de nuevos viñedos”.

Abed sabe que de ser gobierno junto a Suárez, tendrá dos roles fundamentales: el primero y que le da la Constitución será el de llevar adelante la Legislatura pero también, será el nexo entre el gobierno y el campo, ya que Cornejo y Suárez lo consideran, como el grueso del radicalismo, un hombre con buena llegada a los sectores rurales y, en general, a todo el este mendocino.

Mario Abed y Rodolfo Suárez, en la conferencia de prensa donde se anunció que sería compañero de fórmula de este último.

“Es una mochila pesada porque la vitivinicultura está en crisis, pero así y como en Junín hemos dado distintas herramientas, entre ellas los créditos a tasa cero para la cosecha de los contratistas y una bodega municipal, de la misma manera vamos a trabajar en la Provincia, buscando el diálogo con todo los sectores para encontrar soluciones”, explica Abed.

Durante toda la charla el intendente de Junín y precandidato a la vicegobernación de Mendoza habla de consensos y recuerda que tiene “amigos en todos los partidos. Cuando se conoció mi candidatura recibí saludos desde todos los partidos”, dice con cierto orgullo y sostiene que esa capacidad de consensuar “será la que nos permitirá negociar y sacar las leyes que Suárez precise como gobernador”.

Mario Abed, Jorge Giménez y Omar De Marchi. Fue en la última vendimia de San Martín.

También habla del federalismo que ven el actual gobierno de Alfredo Cornejo y sobre el que, señala, “hay que mantener e incluso profundizar”. Abed sostiene que el de Cornejo “es el gobierno más federal de los últimos años. Es generoso con los recursos a los departamentos y todos, los 18 municipios reciben los dineros a tiempo, pagan y generan obras. Eso es federalismo, especialmente si tenemos en cuenta que hace solo cuatro años, algunas comunas incluso estaban en peligro de quiebra”.

Dice que la interna de Cambia Mendoza que tendrán con Omar de Marchi “será saludable para el frente”, aunque no descarta una charla previa que pueda evitar la competencia electoral: “Si Rodolfo Suárez está de acuerdo, creo que nos debemos una charla con Omar para ver si podemos llegar a un acuerdo”.

El juninense cree que el desafío final con el peronismo girará, llegado el momento de la campaña, sobre algunos ejes tradicionales como la economía, pero sostiene que “el radicalismo tiene que salir a demostrar el crecimiento de Mendoza y hay mucho para mostrar en ese sentido. Hay obras, hay construcción y también hay acciones y decisiones que nos llevan por un camino, como el hecho de que están todas las escuelas abiertas y funcionando, algo que no ocurría con el gobierno anterior”.

Finalmente, Abed se muestra por estas horas, las primeras desde el anuncio de su precandidatura a la vicegobernación, muy entusiasmado pero también agradecido: “Con todos los que me permitieron pasar estos 16 años de mi vida que han sido los mejores. Ojalá que seamos gobierno y que en cuatro años me despida de la gobernación con el mismo cariño de la gente que siento en Junín”.

(Ulises Borderil)