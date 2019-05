Mario Abed: “Espero no dejarle ningún problema al próximo intendente”

El intendente Mario Abed luego de participar junto a su par, Miguel Ronco, de la cosecha en Raíces de Junín, deja su testimonio en lo que, tal vez sea su última participación en un acto vendimial como intendente del departamento y se esperanza en “no dejarle ningún problema al próximo intendente”.

Y en ese último acto vendimial participó de la procesión a la Virgen de la Carrodilla, cosechó junto a su familia, tomó mates, ocupó el esmeril para sacarle filo a una zapa, saboreó el vino juninense y recibió saludos de vecinos y amigos. Se recargó de energía.

Ya se sabe que es precandidato a Vicegobernador por Cambia Mendoza, haciendo equipo con Rodolfo Suárez y dentro de algunas semanas, cuando se diriman las PASO provinciales, deberá competir con Omar De Marchi y Susana Velázquez, y hasta con su amigo Fernando Armagnague.

“Familia grande”

Pero no oculta sus sensaciones y dice estar “feliz de haber compartido esta cosecha con toda la familia del departamento. En tres meses, esta familia grande del Departamento de Junín ha interpretado que esto es de todos nosotros. Que esta herramienta la obtenía la municipalidad para darle la posibilidad a todo aquel que menos tiene”.

Y deja fluir su estado de ánimo: “Hoy compartiendo la cosecha, de tres o cuatro hectáreas, pero compartiéndola con la Virgen de la Carrodilla que tiene esa mirada lejana hacia todos los viñedos de Mendoza, con nuestros bailarines, con aquellos que cantan porque quisieron venir a cantar en la fiesta de la cosecha, por aquellos que quisieron hacer una empanada para poder brindarle a todos estos cosechadores. ¡Cómo no estar feliz!”, exclama.

Y vuelve sobre la dura realidad del sector, pero se esperanza: “La vitivinicultura, hoy en día tan deprimida, hoy encuentra un departamento entero cosechando sus uvas”.

Consultado si no siente algo de nostalgia, luego de años de lucha para que el municipio tuviese su propia bodega, y en siete meses tener que dejar la intendencia expresa que “quizás ésta era la frutilla que quería tener. Siempre soñé con ayudar, siempre soñé con mi pueblo. Cada día que me levanto sueño y veo la realidad de decir cómo puedo ayudar”.

No esconde su satisfacción por ayudar a los contratistas, al haberles brindado créditos a tasa cero: “Junín y Rivadavia hicieron una impronta que muy pocos podrían hacer en Argentina con unos intereses tan altos. Nosotros dimos el crédito de cosecha a tasa cero a todos los que menos tienen, y eso me parece que es poner en valor las cosas. Y hoy cada uno de estos viñateros está soñando que exportemos y que consigamos un mejor precio. Y ellos interviniendo en cada una de las ventas”.

Y añade: “Hemos logrado el conjunto de Junín y Rivadavia de soñar en una vitivinicultura mejor”.

Balance de Raíces de Junín

“El balance es muy bueno porque pensábamos moler 30 mil quintales, a lo sumo 40 mil porque trabajábamos mañana, tarde y noche para poder dejar en óptimas condiciones la bodega. Hoy estamos encima de 80 mil quintales molidos, y eso hace a la confianza que han tenido los productores para con la bodega de Junín”, resalta convencido.

Venta de la producción

Pero la ayuda a los pequeños productores, no se limita a la tasa cero ni a una simple molienda. Para Abed, objetivo que comparte con Ronco, “el gran desafío es ubicar los productos fuera de la provincia. Tenemos un gran enólogo que es Hugo Zamora que no nos ha dejado cometer un solo error. Nos enseñó, nos hizo tener ingenieros agrónomos en los viñedos, que dijeran cuándo regar, cuándo cosechar. Eso simplemente es pedir ayuda, yo sé pedir ayuda, y mi gabinete sabe pedir ayuda”.

Hugo Zamora, Miguel Ronco y Héctor Ruíz.

Y abunda en los beneficios de saber pedir ayuda, ya que “hemos logrado y hoy hemos transformado la vitivinicultura en algo bonito, en algo lindo, con vinos y mostos de altísima calidad y esto es lo que vamos a exportar”.

“Espero no dejarle ningún problema al próximo intendente”

Pero “El Mario” no esconde su entusiasmo para lo que viene, y como una norma ética profundiza su anhelo hacia quien los juninenses decidan que será su sucesor: “Espero no dejarle ningún problema al próximo intendente, como no me lo dejaron a mí. Espero dejarle todo trabajando, todo haciéndose, y que esto sea un beneficio para toda la gente”, finaliza disimulando su emoción.