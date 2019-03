Mario Abed pidió la creación de un Comité Vitivinícola y responsabilizó a la COVIAR por la crisis del sector

El intendente Mario Abed, abordó este miércoles el problema de la producción y motorizó la creación de un Comité Vitivinícola para mejorar el escaso valor que perciben los pequeños productores hoy por sus uvas. Pidió que los fondos de los productores se dejen de transferir a la COVIAR, a quien acusó de ser principal responsable de la crisis del sector.

Para mejorar la situación del sector dijo que se deben utilizar “herramientas desde lo científico, porque las fórmulas con las que nos venimos manejando están caducas, lo digo como intendente y productor. Las fórmulas que han venido empleando la COVIAR y el Fondo Vitivinícola están caducas. 96 millones de la plata de los productores se los lleva la COVIAR y esa fórmula luego de varios años de aplicarla, no ha dado ningún resultado”.

Abed se mostró convencido de la necesidad del cambio de las reglas de juego: “Yo estoy dispuesto a dar el debate desde el municipio y decirles “la fórmula que emplearon ustedes no me sirvió”.

Hablan autoridades de la COVIAR, en el último desayuno de la Vendimia 2019

Recordó que en el último desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina “todos aguardaban el anuncio que podía hacer el gobernador en materia vitivinícola y observé a un gobernador preocupado por la situación de los productores más pequeños. Pero del resto de los personajes que hablaron allí, no hubo ninguna autocrítica, en medio de una vitivinicultura que está destruida y de la que ellos -en gran parte- son responsables”.

Agregó que “a mí me encanta la autocrítica y la hago: hoy estamos produciendo menos, hemos bajado la calidad y decrecido, esto lo digo con el conocimiento del tema. Pero hoy el brazo ejecutor de la COVIAR es el Fondo Vitivinícola, y si luego de varios años no me han dado resultado como mendocino, quiero decirles “permitannos tener un lugar en la mesa y opinar sobre cómo diversificar”.

Abed anticipó que el diputado Ricardo Mansur presentará “un proyecto para conformar un Comité Vitivinícola, que es una herramienta para la diversificación, porque nosotros tenemos la experiencia de un comité científico, desde el que hemos transformado una botella de plástico en ladrillos para construir una casa”.

El intendente pido a los diputados que “entiendan hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar con los productores. Diversificar significa hacer un montón de cosas con nuestras uvas y nuestros viñedos, y si no se ha hecho es porque invertimos nuestro dinero en la COVIAR, que emplea fórmulas que ya fueron”.

¿Qué es la COVIAR?

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), es a su decir.

Dicho organismo, gestiona y coordina el Plan a través de la administración de los recursos que –mediante la contribución de los actores implicados y aportes provinciales, nacionales e internacionales– financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el Plan Estratégico, según reza en su página institucional.

Crédito de cosecha

El intendente de Junín, se refirió al accionar de la bodega municipal Raíces de Junín y recordó que “estamos entregando un crédito de cosecha a los pequeños productores y contratistas, y el balance hasta el momento es excelente, si bien hace dos semanas que empezamos a trabajar y esta semana va a ser el gran embate de uva”.

Abed entregando días pasados un cheque a un productor, consistente en un pago destinado al adelanto de cosecha.

“Hasta ayer (martes) teníamos 700 mil litros de vino tinto en nuestra bodega, hemos recibido muchísima uva tinta y ahora empezamos a trabajar con las mezclas y luego con el mosto”.

Se mostró satisfecho “que Mendoza Fiduciaria haya venido a firmar este acuerdo con Raíces de Junín, una sociedad anónima que pertenece el ciento por ciento a la municipalidad, pero que tiene una figura de sociedad anónima”.

“Los productores pequeños, antes no teníamos cómo cosechar nuestras uvas ahora si tenemos donde cosechar nuestras uvas y producir nuestro mosto y vino, que es en nuestra bodega, aunque el contexto no esté ayudando mucho”, subrayó.

Abed reconoció que están haciendo “un gran esfuerzo entre el gobierno de la provincia y el municipio de Junín, porque en este caso nos pusimos al frente y ya tenemos 45 contenedores vendidos a Sudáfrica, China y a otros lugares del mundo. Y estas ventas las hicimos con nuestros contratistas”.

“En abril vamos a sacar con uvas de nuestros contratistas y productores, 5 contenedores, otro tanto en mayo, junio y julio, y así sucesivamente. Hay mercados que no estaban suficientemente explotados, como Sudáfrica, y en nuestra primera iniciativa en ese mercado, nos llena de felicidad, porque estamos demostrando que se puede, y estamos todos unidos para salir adelante y decir que se puede, que podemos salir adelante”, razonó enfático.

“Hasta ayer llorábamos porque no teníamos cómo cosechar y no se sabía adonde llevar un producto bueno y sano, pero que no se podía exportar. Hoy Raíces de Junín ha dado la oportunidad a los productores para poder comercializar el producto. Hoy le estamos facilitando al productor y viabilizando situaciones”, manifestó y dijo que para el productor a través del trabajo en conjunto entre municipio y gobierno “tenemos un montón de créditos para ofrecerle”.