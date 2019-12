«Más allá del fracking»

*Por Daniel Fermani

Por primera vez en lo que va del siglo XXI y probablemente en la mayor parte del siglo XX, el pueblo de Mendoza se unió ideológica y en gran parte físicamente para rechazar la modificación de la ley 7722, que regula la minería en la provincia, previendo más controles y la creación de un Fondo Compensador para la Gestión del Recurso Hídrico. No obstante este hecho histórico sin precedentes, la Cámara de Diputados, demostrando una similar cohesión y una sordera también histórica, aprobó por amplia mayoría la modificación de esta ley, de manera que Mendoza entra por la puerta grande a la explotación minera, con el uso de cianuro y de toda otra sustancia de la cual las compañías multinacionales quieran valerse para la extracción de minerales.

El fenómeno que viven los mendocinos es de una relevancia política, social, económica e ideológica totalmente inaudita, cuyas consecuencias y alcances aún no podemos vislumbrar. ¿Por qué? Porque a pocos días de haber asumido en Mendoza un nuevo gobierno elegido democráticamente, y que prosigue la línea del gobierno anterior, y que la Nación, por su parte, reinaugura un gobierno peronista con el regreso de una figura tan controvertida cuanto popular, como Cristina Fernández como vicepresidente, el pueblo, que según todos los medios de comunicación estaba dividido por una “grieta” ideológica y partidaria, bajó las banderas de las diferencias y se unió para defender la ley contra la megaminería. Esto debe ser causa de orgullo para los mendocinos y para todos los argentinos, pues demuestra una madurez política, un avance social y un compromiso ambiental inesperados y esperanzadores para el país entero.

Asimismo, la clase política demostró la misma homogeneidad, y absolutamente sorda y ciega a los reclamos multitudinarios, cumplió a rajatabla con su agenda y dio el vía libre a las grandes compañías mineras internacionales, que supuestamente traerán riqueza, bienestar y desarrollo a la región a cambio de agujerear el suelo con el sistema del fracking, técnica que permite extraer el gas de esquistos del subsuelo mediante la facturación hidráulica del terreno, que se perfora hasta llegar a la roca de esquisto, luego se inyecta a alta presión agua mezclada con sustancias químicas y arena que provoca la fractura de la roca y permite la salida del gas. Este gas es un metano, un hidrocarburo no convencional y muy valioso.

La concentración en el nudo vial.

La protesta popular reclama y advierte los daños ambientales que provocará este método de extracción de hidrocarburos, la ingente cantidad de agua que es necesaria para llevarlo a cabo, y la contaminación que el cianuro y otras sustancias requeridas en el fracking causarán en las napas acuíferas, que llegarán a las zonas pobladas.

Estos son los hechos, tal cual los podemos conocer a través de todos los medios de comunicación. Sin embargo, es indispensable intentar un análisis un poco más profundo para tratar de explicar una realidad que pareciera inexplicable. Por ejemplo, ¿por qué un gobierno que sólo lleva pocos días en el poder tomaría una medida tan impopular en momentos en que el país está quebrado, económica y espiritualmente? La respuesta puede ser –y aparentemente es la única respuesta coherente- la urgentísima necesidad de que capitales extranjeros traigan dinero a la Argentina y ayuden de esa manera a enfrentar la catástrofe económica que padece el pueblo. Esto a costa de la contaminación, no sólo ambiental, sino social, porque ya sabemos muy bien los argentinos cómo se comportan las multinacionales con un pueblo al que consideran subdesarrollado y al que el Estado no protege ni mucho menos defiende. Es indudable que la orden de modificar la ley 7722 viene de la Nación, y que el gobierno de Mendoza sólo ha obedecido, costara lo que costara.

En Junín también hubo una concentración.

Sin embargo, la aplastante reacción popular que esta decisión generó debe haber sido inesperada incluso para un gobierno provincial que sin duda pretende continuar la línea autoritaria e inflexible heredada del anterior. El edificio de la Legislatura vallado, las calles laterales cortadas, vigilancia extrema, dieron la pauta de que los diputados percibieron claramente que, esta vez, hacer sus negocios a espaldas de la voluntad popular podría costarles caro.

Pero yendo un poco más allá, buscando puntas de madejas invisibles, también podríamos preguntarnos por qué el fracking ha despertado este imponente rechazo popular, mientras que nadie ha advertido la contaminación que provoca, por ejemplo, la industria vitivinícola, base y orgullo de Mendoza, que genera residuos altamente contaminantes para el medio ambiente, con un contenido de materia orgánica muy alto y un pH muy ácido. Tampoco hay demasiadas protestas por la explotación petrolera, añosísima en Mendoza (el petróleo en nuestra provincia fue detectado a fines del siglo XIX), y que a causa de que los yacimientos se localizan en zonas lejanas a la vista del público, pareciera no llamar tanto la atención de los ecologistas. Sí, hay protestas, pero nunca llegaron a la magnitud de las que ha desatado la modificación de la ley 7722.

Todo esto llama mucho la atención, al menos hace reflexionar sobre qué puede haber detrás de la decisión de un gobierno que evidentemente no representa a ningún pueblo y que ha demostrado que en su interior no debaten partidos ni ideologías capaces de dividirlo a la hora de realizar sus intereses; qué hay detrás de los medios de comunicación, que en su mayoría o son esbirros del poder o están amordazados por ese mismo poder, y qué hay detrás de la ominosa popularidad que adquirió el fracking para el pueblo mendocino.

Algo huele mal en Mendoza, y por lo tanto en la Argentina. O las prebendas de multinacionales como la Barrick Gold Corporation son tan conspicuas que compraron al nuevo presidente y a los gobiernos provinciales como el de Mendoza, o verdaderamente la entrada de ésta y otras compañías mineras en el país y en la provincia va a traer tales ganancias que va a ser posible sobrenadar la catástrofe económica y financiera en que nos encontramos inmersos. ¿Alguna de estas dos razones es tan inmensamente poderosa como para ignorar que todo un pueblo se opone a la decisión oficial? Como si la tierra fuera de los funcionarios y no se tratara de “representantes” sino de empresarios ellos mismos, empresarios medievales que tienen poder de vida y muerte sobre los siervos de la gleba.

Las puntas de esta madeja aún son inhallables, y sus consecuencias están por verse.

Ahora peronistas, radicales y sus derivados, izquierdistas y demócratas están de acuerdo en el repudio hacia todo el cuerpo político presente en el gobierno. Esto es un fenómeno del cual aún el mismo pueblo no adivina el inmenso poder, un poder que está a punto de estallar en formas que podrían hacer tambalear al gobierno mismo. Sería magnífico que este poder recién despertado coalizara su fuerza para liberarse de un sistema representativo que de tal no tiene nada, y es únicamente un nido de zánganos que desangran el erario público, explotan a los trabajadores y hacen sus negociados a costa del sacrificio de todo el pueblo. Pero no sabemos aún si eso va a suceder, porque ya se demostró que el poder mismo tiene medios de desbaratar la fuerza popular de manera subrepticia y muy eficaz, como hizo con el sistema del trueque, a principios del siglo, cuando la crisis económica obligó a la gente a industriarse y a intercambiar sus conocimientos y productos prescindiendo del dinero. El éxito clamoroso del trueque hizo que rápidamente fuera boicoteado por el capital, o sea la fuerza de quienes están interesados en mantener la usura de los bancos y el manejo de la población a través de la moneda.

Ahora Mendoza, y la Argentina con los ojos puestos en ella, se moviliza en la no aceptación de lo que decidieron los diputados, cada vez más consciente de que los funcionarios públicos son mentirosos y acomodaticios. Esta conciencia que empezó como una preocupación medioambiental puede transformarse en una verdadera máquina de guerra si acumula fuerzas y se lanza masivamente contra la clase política. Habría que ver si esta clase política, atrincherada tras las vallas de sus privilegios y su impunidad, ha tomado conciencia de que ya no le pertenecen ni siquiera las calles de la ciudad, ya que cada uno de los diputados pro minería ha sido ampliamente escrachado con foto, nombre y apellido en todas las redes sociales del país.

¿Qué sigue ahora? Lo esperable para el gobierno sería que las protestas populares se atenuaran con concesiones engañosas, como prometer controles estrictos a las compañías mineras extranjeras (no son capaces de controlar ni a la compañía telefónica, imaginemos a las mineras), y que la inminente Navidad y el subsiguiente Año Nuevo distraigan la atención del pueblo hacia los esperados y merecidos festejos tradicionales.

Pero nada es seguro. Hay una mecha encendida en la plaza y termina adentro de la Legislatura. A no ser que llueva café, no va a ser fácil apagarla.

*El autor de la nota es Profesor y Licenciado en Letras, dramaturgo y novelista.