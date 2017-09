Más varones que mujeres acceden a la jubilación

Es una de las conclusiones del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, de la UCA. Las desigualdades que aún persisten en el sistema.

Acceder a la jubilación es más frecuente entre los varones que entre las mujeres, entre las personas que se desempañaron en ámbitos formas que en informales, entre los mayores que entre los más jóvenes, entre los que pertenecen a estratos más acomodados y con niveles educativos más altos, que entre los de sectores vulnerables con menos escolarización. Estas son algunas de las conclusiones del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, que realizó la Universidad Católica Argentina (UCA).

El trabajo denominado Protección Social, Sistema Previsional y Bienestar Integrado en las Personas Mayores fue elaborado con datos de 2016 y publicado ahora por la UCA.

La fuente de información del informe fue la última Encuesta de la Deuda Social Argentina, serie Bicentenario, durante el tercer trimestre de 2016. El estudio tiene un diseño muestral estratificado e incluye la selección aleatoria de viviendas, hogares y población (5.700 hogares cada año) en las áreas metropolitanas del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Rafael, Salta, Tucumán y Tafí Viejo, Mar del Plata, Gran Paraná, San Juan, Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.

Pese a este logro y al esfuerzo por incluir a más ciudadanos con herramientas como la moratoria previsional, el informe dio cuenta que estar jubilado es más frecuente entre los varones que entre las mujeres (86,6 % jubilados entre los primeros y 79 % entre las segundas) y entre los mayores con edad para jubilarse que entre los más jóvenes (91,9 % y 77,7 % respectivamente).

El Barómetro también analizó la brecha que existe para acceder a la jubilación teniendo en cuento el estrato social al que pertenecen los beneficiarios. La conclusión fue que los de sectores socioeconómicos más acomodados y con niveles educativos más altos tienen mayores chanches de acceder a una jubilación que los de sectores vulnerables (81,6 % es la cobertura general, porcentaje que desciende a 69,2 % entre los mayores que residen en villas o asentamientos).

En este sentido, también se destacaron diferencias respecto del tipo de jubilación. Mientras en los estratos más altos la proporción de quienes accedieron al beneficio por el régimen de aportes ordinarios alcanzó 8 de cada diez jubilados (82,9 %), en el estrato más bajo disminuye a 4 de cada 10 (40,5 %). En cambio, seis de cada diez jubilados (59,5 %) de los de estrato más bajo accedieron a esta protección por medio de algunos de los regímenes de regularización de aportes.

Las carencias afectivas

Otra de las conclusiones del trabajo fue que las personas que no accedieron a ninguna cobertura jubilatoria están más afectadas por carencias psicosociales.

Los resultados mostraron que -teniendo en cuenta las personas en edad de jubilarse- una de cada tres no cuenta con alguna persona que le ayude a preparar la comida o hacer las tareas de la casa en caso de que lo necesite, y que una de cinco se siente sola.

El muestreo también permitió cuantificar que: uno de cada diez se siente poco o nada feliz y uno de cada ocho siente que sus necesidades de afecto y cariño se encuentran poco o nada satisfechas. En cuanto a las actividades recreativas o salidas cotidianas fuera del hogar, 37,8 % no sale frecuentemente de su casa, 45,3 % no se reúne frecuentemente con amigos o familiares, 70,5 % no participa en cursos, talleres, actividades solidarias u organizaciones sociales y 34,1 % percibe que sus necesidades de recreación se encuentran poco o nada satisfechas.