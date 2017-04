Mauricio Macri: “Hace siete meses que se crean empleos formales y eso implica que el país está creciendo”

Durante una entrevista con el canal Crónica TV el Presidente detalló las señales positivas que ve en la economía del país, y confirmó su apertura para escuchar “las mejores propuestas”.

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que “hace siete meses que se crean empleos formales en la Argentina por arriba de lo que se pierde y eso implica que el país está creciendo”.

Durante una entrevista con Crónica TV, el presidente sostuvo que “se crean empleos todos los días” y agregó que “siempre quiero escuchar cuáles son las mejores propuestas para que juntos podamos implementarlas”.

Ver imagen en Twitter “No creo en la ‘grieta’, creo que tenemos que sentarnos y fijarnos en qué cosas coincidimos”, señaló el presidente y agregó que “el elemento diferenciador de este gobierno es que creemos en la potencialidad del dialogo y que buscamos mejores soluciones para todos”.

En esa línea, Macri agradeció “a los argentinos por el enorme apoyo, como pasó el 1 de abril”, al mencionar la marcha a Plaza de Mayo en apoyo de su gestión.

La entrevista que concedió el jefe de Estado la realizó hoy el decano de los periodistas de Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, en el despacho presidencial y se extendió a lo largo de unos quince minutos.

Ver imagen en Twitter Al referirse al conflicto docente señaló que “creo profundamente en el espíritu y en la vocación de trabajo de la mayoría de los docentes argentinos”, y remarcó la necesidad de mejorar la educación.

“El ministro (de Educación, Esteban) Bullrich, que me representa, ha fijado reuniones para discutir (con los docentes y sus representantes gremiales) todos los temas. Sin educación pública de calidad no hay futuro”, sentenció Macri.

En este sentido mencionó que “hay estudios que marcan que la educación publica ha ido decayendo, por eso queremos una mesa con todos los sectores. El tema de los salarios los decide cada gobernador porque ellos los pagan”.

“Yo quiero una mesa que acepte que tenemos un problema grave: la mitad (de los alumnos) no termina y el 70 por ciento no entiende lo básico de matemáticas que significa que no van a conseguir un buen trabajo” dijo el presidente, quien pidió “hacer autocrítica y reconocer que se ha hecha algo mal”.

El mandatario señaló también que para cerrar el conflicto con los maestros "creo profundamente en la buena intención de los docentes argentinos pero hay gremios que no representan esa actitud".

Por otra parte, el jefe de Estado destacó también que “falta mucho por hacer, pero el cambio que se está logrando tiene que abarcar a todos los argentinos”.

“El Estado es de la gente”, afirmó, y cuestionó a quienes “se han enriquecido” con la función pública.

“En este protagonismo que tomó la sociedad está claro que de acá salimos trabajando en equipo: trabajando y dialogando”, añadió.

Macri remarcó además que “estamos en el camino correcto” y subrayó que aún “falta mucho por hacer”, pero “el cambio que estamos viviendo tiene que llegar a todos los argentinos”.

Por otra parte, y en clave futbolera, manifestó su “bronca” por el empate entre Boca Juniors y Patronato en el partido que se disputó el domingo.