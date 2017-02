Mauricio Morello cumple sus bodas de plata con la profesión

El rivadaviense Mauricio Morello, cumple sus Bodas de Plata, con su profesión de locutor. Además, también se cumplen 25 años de su bautismo de fuego en el Festival Rivadavia Canta al País, allá por 1992. Invitamos al lector a repasar la nota de Roberto Mercado, publicada en la edición impresa de Tiempo del Este el viernes pasado.

LA VOZ DE LA LIBERTAD

La voz humana tiene como principal condición la comunicación. Si podemos hablar, o tan simplemente realizar un sonido onomatopéyico, ya tenemos una posibilidad de hacernos entender, más allá del idioma o del escaso vocabulario.

Después, la utilización que hagamos de ella correrá por nuestra cuenta o nuestro propio talento, y por qué no decirlo, de nuestra responsabilidad.

En muchos casos se transformó en la herramienta principal de trabajo, como en el de Mauricio Morello, un rivadaviense con un timbre de voz tan particular como propio, ideal para la locución, profesión que terminó abrazando y que por estos días cumple 25 años.

De La Libertad a la provincia

“El Mauri”, como se lo llama en el ambiente, nació un 5 de julio de 1972 en el distrito de La Libertad. Con solo 15 hizo de Dios en un pesebre y fue escuchado por el sonidista Walter Vidal, quien impactado por el registro de voz lo convoca para trabajar en algunas fiestas.

La insipiente proliferación de las FM en la zona le permite una alternativa laboral impensada en sus años juveniles. El en 89 es la Amadeus que lo tiene en su equipo.

Sin título universitario, deuda que está próximo a pagarse, y con cientos de cursos y talleres fue moldeando su estilo con la paciencia del alfarero, claro que la arcilla utilizada tiene sello personal: una voz clara, sonora, bien puesta y, fundamentalmente, natural.

Tal naturalidad necesitaba las “alas de la libertad” para llegar como una caricia al oído de la gente. Así lo hizo. Así lo hace.

La admiración del maestro

Su maestro, aunque solo de tanto mirarlo, fue Juan Alberto Badia, el inolvidable presentador que marcara un estilo en la locución nacional, influencia de la que abrevó para sus primeras presentaciones.

Así, que llegaran las primeras fiestas vendimiales en los distritos, era solo cuestión de tiempo. Luego serían las departamentales hasta llegar a su primera gran experiencia, el Festival Rivadavia Canta al País en 1992.

Los años le van trayendo reconocimiento a su talento por lo que alcanzar la Fiesta Nacional de la Vendimia no iba a demorar. 2006 y 2007 lo tienen cantando los votos en la celebración icónica del pueblo mendocino.

“Un maestro de ceremonia debe tener presencia vocal, seguridad, respeto hacia el público y, sobre todo, al artista, o al evento a presentar. Es fundamental un buen recurso de palabras e ideas que le permitan llevar adelante una destacada presentación, sin mirar si el artista es de renombre o no tan conocido…”. Suelta con la naturalidad con que se lo conoce.

Con estas herramientas ha logrado poner su voz en más de 40 vendimias de Rivadavia, Junín, San Martin, Santa Rosa y La Paz y Festivales como el de Rivadavia, donde cumple 25 años, Encuentro de las Naciones. Festival de la Cueca y el Damasco, Vía Blanca, Fiesta Nacional, Argentina en Mendoza, etc.

Con ustedeeeeeeeeeees!

“Es importante, antes de presentar a un artista, hablar con él, indagar en sus emociones, proyectos, etc. Eso te permite reunir toda la información para que la presentación sea lo mejor posible y sobre todo anotar el nombre en un papel.



Esto lo aprendí con el tiempo, después de una experiencia desafortunada, cuando me toco presentar a un grupo. Después de un destello de palabras… me olvide el nombre, y no me quedo otra que hacer unos pasos para atrás, mientras estiraba la “e” y preguntarle a uno de sus integrantes: Che Roberto… como se llamaban?. Ese señor era Roberto Mercado…”. Deja como risueña experiencia desafortunada de su profesión.

Con el sueño por cumplir de su Licencia de Locutor Nacional, potenciar su estudio de grabación y seguir creciendo profesionalmente, Mauricio Morello sigue dándole libertad a su voz para llenar los silencios del aire mendocino.

“El Mauri”, un tipo con una voz tan natural como su don de buena gente.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar