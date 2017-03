Mavi Fontana sigue sumando apoyos: Tato Aguilera y el Oficial Gordillo le enviaron saludos

En las últimas horas, el reconocido periodista sanmartiniano y el humorista tucumano le enviaron sus mensajes de apoyo a la Reina de San Martín. Además, Mavi recibió un regalo que “la colmó de emoción”.

Tras recibir el saludo del arquero de San Lorenzo, Sebastián Torrico, la flamante Reina Departamental de San Martín, María Victoria Fontana sigue acumulando saludos de famosos. En esta ocasión, fueron Leandro “Tato” Aguilera y Miguel Martín, el “Oficial Gordillo” quienes le enviaron sus mensajes de apoyo.

Leandro Aguilera es oriundo de San Martín y desde hace años que es uno de los periodistas que cubren el día a día de Boca Juniors. “Tato” le manifestó: “Te deseo lo mejor. Sos nuestra representante. Muchos éxitos en la fiesta Nacional de la Vendimia. Seguramente, como lo hacés, nos vas a representar muy bien durante todo el año”.

Miguel Martín es actor y humorista. Su papel como “Oficial Gordillo” lo llevó a la fama. El ganador de un Martín Fierro Federal (2012), le expresó a la reina: “Ojalá mamila que seas reina de la vendimia así nos tirás un poco de uva para nosotros allá en Tucumán”.

Sin embargo, la mayor alegría de la joven fue una reliquia de la Santa Teresa de Calcuta que recibió en las últimas horas. Se trata del fragmento del manto que usó la Santa cuando fue velada. Mavi, le reveló a Tiempo del Este: “Recibir esto es lo que más me emociona. Es el obsequio más grande que he recibido. Soy devotísima de la Santa Teresa de Calcuta, me explota el corazón de la alegría”.