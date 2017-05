Mientras el Concejo Deliberante frenó el proyecto, vecinos de Las Catitas y maestros de escuela piden que erradiquen el basural

La comuna quiere cerrarlo, al igual que a otros tres repartidos por el departamento. La idea es llevar los residuos a un único lugar, pero no hay quorum del Concejo. Quejas de vecinos y de los maestros de una escuela.

La comuna de Santa Rosa tiene en carpeta un importante proyecto que hace a la salud de los vecinos y al cuidado del medio ambiente, pero se encuentra frenado en el Concejo, por el voto de la oposición. Se trata de eliminar los basurales a cielo abierto y reunir todos los residuos del departamento en una única planta de transferencia, ubicada en La Dormida, desde donde la basura será enviada hasta Rivadavia, al depósito regional que se encuentra en zonas de Vizcacheras.

El problema es que la oposición sostiene que, si bien aprueba la idea de cerrar los basurales a cielo abierto, no coparte que el depósito de transferencia se haga en el ingreso a La Dormida y es por eso que no acompañó con su voto la obra, que tiene financiamiento de la provincia.

En ese contexto, en Santa Rosa siguen abiertos al menos cuatro basurales municipales, el más importante de ellos está en Las Catitas, en un terreno ubicado al costado de la ruta 153, pero frente al barrio La Costanera y también a la escuela Sebastián Juricich, que atiende a decenas de niños con problemas especiales.

“Hemos hecho todos los reclamos posibles y nada, el basural sigue allí, enfrente y creciendo cada vez más”, cuentan los docentes de la escuela, que atiende a más de 60 niños con diversos problemas, que van desde la sordera y la ceguera a los trastornos mentales.

“Son chicos que tienen sus problemas y que precisan una atención especial. Acá en la escuela tratamos de darles lo mejor, pero el basural es todo un problema”, agrega.

Los maestros de la Juricich sostienen que los olores son constantes y mucho más en verano, pero también señalan el problema de las moscas, los roedores y el humo que libera la basura cuando alguna gente le prende fuego para separar los metales.

El terreno donde se ubica el basural de Las Catitas ocupa más de 15 hectáreas y aunque pareciera estar a espaldas del pueblo, en realidad está frente al barrio más grande del departamento, La Costanera, donde viven más de 500 familias. “Acá siempre vienen a prometer que van a sacar al basural, especialmente para las elecciones, todos los candidatos dicen lo mismo, pero eso nunca pasa y al problema lo tenemos nosotros”, cuenta Raúl, que vive a un par de cuadras del depósito, aunque no es distancia suficiente, especialmente cuando el viento sopla en esa dirección o cuando hay quema.

La comuna descarga allí tres veces a la semana, montañas de basura que se apilan y que algunas personas tratan de clasificar para rescatar aquello que todavía tiene algún valor.

“Por el vidrio nos dan 30 centavos y por el aluminio, cuatro pesos el kilo; no es mucho dinero pero con esfuerzo se pueden hacer unos 80 pesos diarios”, dice Oscar, que vive de eso, de buscar en la basura lo que tiene algún valor.

“Yo, la verdad, que preferiría que al basural no lo saquen porque de esto vivimos muchas personas”, agrega el hombre y sostiene que deben ser unas diez familias las que se arriman por el lugar, aunque no sabe precisar quiénes son los que participan de la quema, sin dudas lo más peligroso y contaminante del predio: “Yo no quemo, rescato lo que encuentro, pero sé que hay personas que vienen por la noche a prender fuego”, dice.

El proyecto está detenido en el Concejo, dicen en el Ejecutivo que la plata que promete la nación es para armar la planta de transferencia en La Dormida y que si se cambia el lugar, hay que empezar todo de nuevo.

“Sabemos que hay gente que vive de la basura, pero la comuna tendrá que buscarles algo; no puede ser que en pleno siglo XXI sigamos como en la edad media, con la basura en la puerta de la casa”, exagera Viviana, vecina de La Costanera, aunque no tanto, el basural está al otro lado de la calle, a no más de 300 metros.

(Ulises Borderil)