Miguel Ronco y la Doble Vía: “Hoy me pongo al frente de los vecinos a costa de cualquier sacrificio”

El intendente Miguel Ronco, junto a los intendentes de Junín, La Paz, Santa Rosa y legisladores provinciales, encabezaron un acto por el que reclamaron la aprobación del financiamiento que permitirá construir la estratégica Doble Vía que unirá los departamentos de Rivadavia, Junín y San Martín, y que será tratado por Diputados la semana que viene.

“Hoy Rivadavia está en alerta porque necesitamos tener una Doble Vía como corresponde, que nos permita tener una mayor comunicación con los departamentos vecinos y termine de una vez por todas con nuestro aislamiento”, expresó el intendente Ronco.

Norma Trigo, Diego Guzmán, Miguel Ronco, Mario Abed, Raúl Rufeil y Silvana Francese, se mostraron con un fuerte apoyo a la llegada de obras para sus territorios.

Subrayó que “si bien soy intendente, hoy me pongo al frente de los vecinos de Rivadavia, a costa de cualquier sacrificio”, dijo enérgico y sin tapujos.

El jefe comunal recordó que “durante toda mi vida he salido por la Santos Lugares, la Robert, la Lucero, con sus carriles angostos y peligrosos y he sido testigo de cientos de accidentes, algunos que cobraron vidas. Y eso no lo quiero más, por eso necesitamos un acceso ágil, rápido, seguro, donde la siniestralidad sea cero. Eso es lo que quiere el pueblo de Rivadavia y para eso necesitamos la Doble Vía”.

El intendente reflexionó que “el parque automotor ha crecido sustancialmente y la población también” y calificó la posibilidad de acceder a la financiación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como “una oportunidad única para Rivadavia”.

“El BID ofrece la plata en proyectos viables y no ofrece plata donde no la va a recuperar. Además, invierte en obras para el desarrollo de los pueblos. Si no lo tomamos el financiamiento de este crédito, existe la posibilidad que la entidad financiera lo lleve a otras provincias donde las legislaturas acompañen a los gobiernos y no hagan oposición por oposición misma, como quieren hacer acá en Mendoza”, puntualizó.

“Oportunidad única”

Ronco pidió colaboración a los vecinos de Rivadavia que acompañen con su firma el petitorio que se les entregará a los diputados: “El miércoles vamos a llevar firmas de diez mil rivadavienses a la legislatura, porque necesitamos que se concrete esta obra y estamos ante una oportunidad única”.

La movida del intendente Ronco, es llevar un sustancial número de firmas a la legislatura provincial para cuando se trate el proyecto. Para ello, desde hace 48 horas, en persona junto a militantes y funcionarios, recorre todos los distritos del departamento para llegar a ese número.

Militando la recolección de firmas, en la plaza departamental.

“Le pido a Jorge que reflexione”

El intendente de Junín Mario Abed, le pidió al intendente de San Martín, que salió a oponerse al tema, “ojalá que reflexione Jorge y sus legisladores para que se apruebe este financiamiento”. Recordó que hace unos años, el propio Giménez firmó un convenio “en este mismo lugar para que llevásemos adelante el proyecto de la Doble Vía”.

“Si yo fuera legislador de la oposición apoyaría estas iniciativas que generan progreso y me pondría al lado de las autoridades sin importar el signo político”, manifestó.

Y ponderó la gestión de Alfredo Cornejo porque «al ser una administración confiable los organismos le permiten a la provincia tener acceso a este tipo de oportunidades».

También hizo mención a los proyectos que heredó de su antecesor justicialista, Dante Pellegrini y que le posibilitaron al departamento “tener cloacas en distritos como Barriales” y lo recordó “como un gran intendente que tuvo Junín”.

Mil millones de pesos

Con el dinero obtenido por el BID, a la Doble Vía Rivadavia-Junín-San Martín, le corresponderá 12 millones de dólares, casi 1000 millones de pesos que le permitirían avanzar en una primera etapa entre Rivadavia-Junín, dejando para una segunda instancia la llegada a San Martín, hasta la ruta nacional 7, que serviría de empalme.

El proyecto de la Doble Vía incluye dos vías por mano, iluminación, pavimentación de banquinas, accesos y rotondas complementarias.

El proyecto del gobierno provincial, en total son 130 millones de dólares para otras obras como el Acueducto de La Paz, la planta de Residuos Sólidos Urbanos para el Gran Mendoza y el Valle de Uco, y la mejora y modernización de la Ruta 82 (Blanco Encalada-Cacheuta-Potrerillos)

El justicialismo a través de sus diferentes interlocutores, primero dijo no, luego dijo que “estudiaría” los proyectos para darle un orden de prioridades y finalmente, que quieren verlos uno por uno.

Norma Trigo y Diego Guzmán

Norma Trigo, intendenta de Santa Rosa apoyó la llegada de fondos para obras del BID porque “nosotros tenemos el proyecto de un acueducto que está en la cuarta etapa, tras los dos del sur y el de La Paz, y mientras más rápido se hagan los anteriores luego llegará el turno de Santa Rosa”.

Por su parte Diego Guzmán, a cargo de la intendencia de La Paz, expresó que “nosotros apoyamos la llegada de plata del BID y queremos que se haga la Doble Vía y el acueducto de La Paz, porque son obras muy necesaria para el desarrollo de nuestros departamentos”.

Entre los legisladores presentes en el Bianchi se observaron a Claudia Salas, Claudia Bassín, José Orts, Jorge Sosa y Gustavo Pinto. Además, participó también Silvana Francese, candidata a diputada nacional en cuarto lugar por la lista de Cambia Mendoza y el candidato a intendente de Cambia Mendoza en San Martín, Raúl Rufeil, que también apoyaron el financiamiento para obras emblemáticas.