Murialdo venció a San Martín y se clasificó campeón del nivel I

Leonardo Murialdo venció en un partidazo al A.C.San Martín por 78 a 74 y fue el mejor del Nivel I. Pablo Furlanetto fue el mejor de la noche en Villa Nueva.

Fue una fiesta. Me pongo de pie y aplaudo. A los de adentro por lo que brindaron y a los de afuera, por como se comportaron. Porque los que jugaron hicieron un partido, que se definió faltando segundos y los que acompañaron desde afuera, Canarios y Chacareros reventaron el Estadio y gritaron todo el partido. Con el “Soy Canario” o con el “Chacarero, es un sentimiento, no puedo parar”. Una fiesta. Sumado a un arbitraje sin problemas. Solo hubo una actitud totalmente reprochable de Scott Mitchell en el momento de la premiación. Cuando recibió su medalla, inmediatamente la tiró a la tribuna. El resto del plantel y cuerpo técnico del A.C.San Martín, recibió su medalla y la Copa y en forma respetuosa vio como era premiado el equipo rival. Pero ese pequeño mal gesto, que no iba a dejar pasar por alto, no va a opacar una gran fiesta, que se vivió en Villa Nueva.

El partido desde donde se lo mire, fue parejo de principio a fin. En el primer cuarto, Furlanetto (5 puntos) y un par de triples, llevaron al Canario arriba por seis a los 4´00´´ (10-4). Eso le permitió manejar la ventaja. Pero entre Del Ponte y Mathis (10 puntos entre los dos) emparejaron el juego, para irse al descanso corto arriba Murialdo solo por dos: 17-15. Un dato importante, White cerró el primer cuarto solamente con 2 puntos.

En el segundo cuarto, no cambió el partido. Sí algunos protagonistas en el goleo. Porque en el local siguió convirtiendo Furlanetto (8 puntos), pero en la visita desde el banco apareció Sergio Cuellar con 10 puntos (2 triples), para ser el gran protagonista de la visita e irse al descanso largo 35-35.

En el tercer cuarto, Murialdo de arranque con dos triples de Furlanetto sacó la máxima: 41-35. Pero siete puntos seguidos de Mathis y un triple de Espinoza, puso un parcial de 12-0 para la visita y sacó una ventaja de seis: 47-41. Pero esa ventaja se diluyó rápido. Apareció Benito en el local, para emparejar el juego, Mathis seguía convirtiendo en la visita (llevaba 11 puntos) y otro triple de Furlaneto, hizo que Murialdo volviera a tomar la rienda en el resultado: 52-51. El final fue a puro triple. Espinoza para los del Este y la respuesta de Giuliano Ponti sobre la chicharra, hizo que el cuarto terminara para el Canario 55-54.

En el último cuarto, fue todo tan parejo que ninguno se pudo escapar hasta los cinco minutos mas de dos puntos. Hasta que apareció el momento Ernesto Ponti. Entre los 5´30´´ y los 7¨48´´ 8 puntos seguidos del jugador de Murialdo, marcaron la máxima diferencia para uno de los dos equipos: 74-68. Pero en un abrir y cerrar de ojos, para ser preciso en un minuto, el partido estaba igualado en 74 porque entre Espinoza (3/4 en libres y White 3 puntos) empataron nuevamente el juego.

Se llegó al final con mucho nervio. Furlanetto erro un doble, Espinoza caminó, pero Benito pone con un doble el 76-74 faltando 17´´. Después Furlaneto recibe falta y hace un libre. White tira de tres y no lo mete, rebote y falta para Giuliano Ponte que mete 1 de 2 y pone el defininito 78-74. Delirio y fiesta en Villa Nueva. Leonardo Murialdo es el mejor del Nivel Uno.

Comportamiento ejemplar

La gente que viene desde el Este, con banderas, globos, cintas de color, gorros y camisetas, tuvo un comportamiento ejemplar. No tuvo ningún tipo de inconvenientes ni a la entrada ni a la salida de la cancha. Con hidalguía aceptó la derrota y en el momento de la premiación, aplaudió a Leonardo Murialdo. Paso adelante para este basquetbol, que por momentos da signos que quiere resurgir.

SINTESIS:

CLUB LEONARDO MURIALDO (78): Ernesto Ponti 13; Pablo Furlanetto 30; Pablo Gavasci 4; David Cataldo 0; Giuliano Ponti 11 (FI); Agustín Benito 9; Andrés Moreno 5; Ignacio Mera 2; Bruno Ballarini 4. DT: Sergio Pedemonte.



ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (74): Joshua White 9; Mariano Gutiérrez 3; Spencer Mathis 24; Ramiro Espinoza 14; Elías Del Ponte 12 (FI); Manuel Palmieri 2; Agustín Lorca 0; Luciano Gomina 0; Lautaro Badui 0; Sergio Cuellar 10. DT: Sebastián Bruno.

Estadio: Club Leonardo Murialdo



Árbitros: Mario Aluz – Ariel Rosas – Marcos Lucero.

Parciales: 17-15; 35-35 y 55-54.

Tiros libres: Murialdo 21/29 – San Martin 21/31.

Cinco faltas: Ernesto Ponti, Bruno Ballarini (Murialdo) – Elias Del Ponte (San Martin).

La figura: Pablo Furlanetto (Murialdo)

(Gentileza Salto Inicial)