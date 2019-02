Música cuyana por los caminos del vino, una alternativa

El ciclo que lleva adelante la Secretaría de Cultura de la provincia, abre un espacio que debe ser cuidado y potenciado

Con una programación que cuenta con 18 espectáculos diseminados por varios departamentos de Mendoza, la Secretaría de Cultura de la provincia está desarrollando la 3° edición del ciclo Música Cuyana por los Caminos del Vino. Linda oportunidad para reflexionar, otra vez, sobre algunos aspectos que hacen a la situación actual de nuestra máxima expresión musical.

Uno de esos recitales se realizó en Junín este viernes 22, con la actuación de Sergio Santi y del Dúo Nuevo Cuyo. Bajo una noche sumamente agradable en uno de los patios de la Bodega Municipal Raíces de Junín, se pudo disfrutar de una manera distinta a las habituales, la música popular de nuestra región.

Cuando digo de manera distinta me refiero a otros espacios, a otros ámbitos que se generan y permiten disfrutar, y en muchos casos descubrir, una expresión autóctona, que por otro lado, ha ido perdiendo presencia en aquellos escenarios naturales o habituales donde llegó a tener su máximo apogeo, me estoy refiriendo a los festivales y peñas.

¿Del chancho o del que le da de comer?

Hace rato que nuestra música popular viene perdiendo terreno en el contexto nacional, pero también, y es lo más preocupante, en la región. Basta ver las programaciones de los festivales provinciales y de las fiestas departamentales de la vendimia para dar cuenta de ello.

También es interesante observar los “desgarrantes” debates al respecto en las redes sociales donde abunda la queja pero no las propuestas y mucho menos, la acción.

Ahora, ¿de quién es la culpa?. Seguramente, como es propio en nuestro país, del otro.

Y quien esto escribe sostiene, en una opinión muy personal de la que se hace cargo, que la culpa es de todos: Estado, organizadores, público y, fundamentalmente, los artistas.

Silencio, el show está por empezar

Una de las razones fundamentales, a mi humilde entender, es que se ha dejado de escuchar música cuyana. Pero no me refiero solamente a un disco, un programa de radio o de televisión, sino al más amplio de los sentidos que significa escuchar, poner oído, alma y corazón para percibir la propuesta artística en cualquier formato, envasado o en vivo.

Ejemplos: Los festivales y fiestas de la vendimia, han bajado al mínimo el tiempo y espacio de actuación de los artistas cuyanos, priorizando otros géneros “más festivos y que llevan más gente”. Aquí el sayo puede caerle al Estado y organizadores de espectáculos.

Las peñas se han transformado en bailantas y comedores con música de fondo, aunque sea de folklore, donde casi nadie escucha al que está en el escenario. La gente come o habla. Los bailarines solo quieren lucirse y se aburren si se canta una tonada. Además, cada vez cuesta más llevar público a las actuaciones de músicos locales en la provincia. Aquí la culpa muta al soberano.

Por otro lado, la producción y difusión de la música cuyana es cada vez menor en la provincia y prácticamente nula en el país. La cuyanía está llena de “padres”, los que consideran que sin ellos esto no sería tal. Muy pocos van a escuchar a sus pares, ¿Cómo van a pagar una entrada o comprar un disco de un colega?. Si estoy “yo” en tal evento, está bien, pero si no, critico de manera descarnada. Y si estoy en un lugar donde canta un compadre, hablo o me desentiendo. Mal que nos pese, la farra le ha ganado a la profesión. Aquí, obviamente, me estoy refiriendo a nosotros, los artistas.

Por ello creo que esto se revierte empezando desde la base, que es volver a escuchar, porque nuestra música es, esencialmente, para ello. Y aquí, la responsabilidad es de todos.

Hay que generar espacios de escucha y potenciar los muy pocos que están, entre tantas otras cosas que se pueden y deben hacer.

Si se ha perdido espacio es hora de recuperarlo. Cuyanos, a las cosas!

Nota de la redacción: las fotos son gentileza de Oscar Alberto López

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar