Narcisa Videla, poetisa del amor

La escritora santarrosina nos cuenta su vida vinculada a las letras

“De muy chica hacía rimas con mis amiguitas, tenía 7 u 8 años. Me subía a un bordo y se los recitaba, hasta que me di cuenta de que, cuando escribía una carta, me salía en verso. Así empecé, sin quererlo.

Después se dio que en la cosecha, donde íbamos todas las familias a cosechar, muchos chicos y chicas me pedían versos para dedicárselo a alguien que le gustaba, para enamorarlo. A muchos les fue muy bien porque terminaron casándose…”, cuenta risueña doña Narcisa Videla, poetisa del distrito La Dormida, que recientemente acaba de ser homenajeada por el municipio santarrosino colocándole su nombre a la Casa de la Cultura de ese lugar.

“Por ahí me daban unas monedas por el verso. Hace unos años vino un señor a caballo que tenía una novia en San Martín para que le escribiera algo. Me dio algunos datos y lo hice. Cuando vino a buscarlo me dejó $100.-, era mucho, yo no quería recibirlo. Lo que sí, nunca supe cómo le terminó yendo…”, cuenta entre carcajadas.

Así cuenta su historia esta escritora de casi 80 años, con toda una vida dedicada al duro trabajo de la viña o de empleada doméstica y a la poesía.

Trabajar y escribir

Todo tiene un principio y doña Narcisa nos cuenta el suyo:

“Un día, trabajando de empleada doméstica en Mendoza, me levanté en la mañana pensando en un hombre buen mozo de La Dormida. Estando en la cocina empezaron a salir unos versos y no paré hasta terminar de escribir Al Chano Lucero, uno de los poemas que más gustaron y por el que me conocen muchos.

Cuando se enteró Claudio Salomón, un gran amigo que trabajó en Cultura de Santa Rosa, me empezó llevar a todos lados para recitar mis versos. Así estuve en un homenaje al Lolo Recabarren, fui a Canal 7 con un poema a la Virgen del agro, fui Revelación 2002 en un encuentro cultural en Las Catitas, entre otras cosas”.

De descendencia huarpe, ya que su madre era tataranieta de un cacique de esa comunidad originaria, formó parte de una familia con 7 hermanos. Tuvo su esposo y una hija y hoy cuenta con 5 nietos.

Le canta a la naturaleza, al paisaje de La Dormida y al duro trabajo de la tierra.

La tristeza por la muerte del Quejón

“Un día me mataron un pajarito, un Quejón, que siempre venía y se quejaba en el árbol de mi casa. Yo siempre le hablaba y le decía: -¡no te quejés tanto, ya te voy a dar una semillita!. Cuando un día sentí que algo pesado caía al suelo, mientras vi a un niño corriendo, que lo había matado. Sentí una gran tristeza. Al poco tiempo, el árbol se secó. Le escribí también un poema…”, nos relató emocionada por el recuerdo.

Doña Narcisa ha publicado en diversas antologías como: Escritores de Santa Rosa, antología; Letras del bicentenario de la revolución de mayo, antología; La Revista Literaria Santa Rosa, publicada en 2018.

También ha recibido muchos premios como: Mención Especial en el Primer Encuentro de Escritores de Lavalle; Reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia; Reconocimiento del departamento de Santa Rosa y ahora, este homenaje que le hizo el Ejecutivo comunal, poniendo su nombre a la Casa de la Cultura de La Dormida.

“Estoy muy agradecida de la Intendente municipal Norma Trigo y de la gente de Cultura de Mendoza. Fue una gran emoción ese acto. Yo pensé que después de muerta iban a hacer algo por mí, por suerte lo pude recibir en vida…”, relata y la emoción le vuelve a empañar su mirada.

Doña Narcisa Videla está muy ansiosa en estos días, ya que en poco tiempo Ediciones Culturales de Mendoza le publicará su primer libro.

Cuando nos despidió nos dijo, con una inmensa ternura en sus ojos: prometo seguir escribiendo, porque así soy feliz.

Por Roberto Mercado

Una de las composiciones de Narcisa:

Homenaje a la tonada

Sos la tonada cuyana,

Madre, amiga y hermana.

Sos la rosa perfumada,

La madreselva florida

Que trepa hacia la ventana.

Ay, tonadita cuyana!

Coplita a los cuatro vientos.

La que perdura en los tiempos

En labios de algún cantor,

Que en noches de serenatas

Se la dedica a su amor.

Sos la tonada cuyana,

Tenés nombre de mujer.

Sos dulce como la miel

Que elaboran las abejas

Y llegan hasta su reja

A ofrecerle su querer.