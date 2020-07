«No puedo salir sola a la calle», la escalofriante historia de una joven sanmartiniana que es acosada por un desconocido

Durante la tarde de ayer se dio a conocer por las redes el testimonio de una joven de San Martín que expresó públicamente una situación que caracterizó de “horrible”, tras vivir el reiterado acoso de un hombre desconocido.

La joven explicó en una de sus redes sociales, que ha sido acechada reiteradas veces por dicho sujeto, quien ha demostrado tener información sobre ella “sabe quién soy, mi edad, mis medidas, el nombre de mis amigos, de mis familiares, dónde trabajan mis papá, dónde trabaja mi novio”, indicó.

Durante la tarde de ayer, mientras la joven volvía de encontrarse con un conocido, pudo percatarse de que el sujeto (que ya había estado en la calle Isidoro Bousquets observándola), se encontraba siguiéndola, por la calle Agustín Álvarez.

«Me asusté realmente mucho y me escondí en una calle corta que hay. Y empecé a llamar a mi novio y a mi mejor amigo, para ponerlos en alta voz y decir que ya iba a encontrarme con ellos, también como estaba vestida», cuenta la joven.

Sin embargo, al salir de la calle, el sujeto la siguió mientras le realizaba comentarios sobre su familia, hasta que finalmente se abalanzó sobre la ella.

«Caminó detrás de mí un minuto, que pareció una eternidad, diciéndome que me felicitaba por mi bebé y mi esposo, que cuando me iría de vivir con mamá. Y se aventó a mí, con un destornillador o pinza en la mano, me agarró un pecho brutalmente y me raspó con el objeto. Intentó llevarme otra vez” y agregó “por suerte también soy grande, mido 1,83, casi me caí pero me solté» y finalizó «corrí hasta llegar a mí casa»

Por otro lado, la joven expresó su preocupación “ya me comuniqué con las unidades policiales y demás. Estoy a la espera de efectuar mi denuncia, aunque sin nombres, ni demás, no sé hasta qué punto valga hacerla”

En su relato, la joven indicó que no es la primera vez que el sujeto la acosa, manifestando que en febrero del 2019, mientras esperaba un colectivo en la parada del hospital Perrupato, cerca de las 23 hs el individuo «se detuvo en su auto bordó, similar a un Aveo, me estuvo acosando y hasta me tiró del brazo para que subiera», situación de la que pudo escapar gracias a que llegó el colectivo.

Las características del sujeto, aportadas por la joven:

«Este hombre no pasa desapercibido, mide aproximadamente 1,90, tiene los ojos celestes, demasiado claros (no sé si son lentes de contacto o no) ya que sobresalen mucho, y está pelado. Aproximadamente tiene 48 a 50 años. Tiene un auto bordó, relativamente nuevo”

La joven quien tuvo que vivenciar la situación, informó a Tiempo del Este que se encuentra con miedo «no puedo salir sola a la calle» y agregó «mi familia está muy asustada»