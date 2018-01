Norma Trigo concurrió a la Sesión del Concejo y algunos ediles se enojaron porque no fue a la Comisión Investigadora

A horas de dos de las tres fiestas departamentales que Santa Rosa celebra durante el año, el clima político no da tregua y hace causa común con el tiempo que, por estos días veraniegos, es implacable de abrasador.

La relación entre un sector del Concejo Deliberante con el Ejecutivo está en su peor momento: un grupo de concejales critica a la intendenta Norma Trigo, por no someterse a la autoridad de la Comisión Investigadora, que ha tomado el caso de Leonela Rosales, la pequeña fallecida en la plaza distrital de doce de octubre el pasado 26 de noviembre.

Antonio Ponce (Unidad en Acción) y Marcial Ibarra (FPV), presidente y secretario respectivamente de dicha Comisión, le han hecho tres citaciones a la intendenta, que no ha concurrido en ninguna ocasión, justamente por haber cuestionado la legitimidad de dicha Comisión. Pero el martes último se presentó sorpresivamente y a agenda abierta, según trascendió, pudo conversar con los integrantes del Cuerpo, a excepción de Debora Quiroga, Mari Maravilla y Roberto Vanín, que estuvieron ausentes.

La presencia de la jefa comunal, lejos de calmar las aguas, encolerizó sobremanera a Antonio Ponce, quien este miércoles presidiendo la Comisión mencionada, tomó declaración a algunos actores municipales que habrían sido imputados por el fiscal Gustavo Rosas, en la investigación que lleva adelante por la muerte de Leonela. Además, los padres de la pequeña fallecida junto a un grupo de amigos y familiares, también convergieron en el Concejo, donde fueron escuchados por los ediles.

Advertencia de Ponce

Ponce advirtió que la intendenta podría estar incurriendo en el “incumplimiento de deberes de funcionario público por no albergar la seguridad de los santarrosinos, y se la podría encuadrar también en rebeldía y desacato contra el cuerpo”.

“A treinta días de comenzado el trabajo de esta Comisión Investigadora, por tercera vez consecutiva la intendenta no se ha presentado a la citación que le realizamos. Los funcionarios citados tampoco se han presentado. Pero sí se presentaron los operarios que fueron cesanteados, los que recibieron órdenes de arriba y ejecutan los trabajos como se los envían. Acá se ha cortado el hilo por lo más fino, lo que hace que se entorpezca todo tipo de situación”, bramó el edil.

“Acá no estamos hablando de sobreprecios, sino de un accidente que costó la vida a una criatura de dos años. Acá hay que tener sensibilidad y ser mucho más humanos, porque hay una obligación moral, ética e institucional, de brindar todo tipo de información y de colaborar con la investigación”, consideró.

E intentó marcar la cancha: “Yo dudo que los responsables tengan la conciencia tranquila. Hay cosas que aclarar e investigar y encontrar a los responsables directos. No tenemos la colaboración de la intendenta porque sus funcionarios no acuden, no hay voluntad de colaborar. Pero la vamos a volver a citar por cuarta vez, y luego nuestros asesores nos indicarán los pasos a seguir. Y si hay que hacerla comparecer con la fuerza pública lo vamos a hacer”.

Respuesta de Nuarte

Por su parte, Marcos Nuarte, secretario de Gobierno, consideró que “el martes concurrió la intendenta a la Sesión Ordinaria y habló con los concejales de modo cordial”. Y cuestionó el proceder de la Comisión Investigadora porque “está investigando algo que no está oculto, sino a la vista de todos y que está llevando la Fiscalía. Uno investiga cuando hay algo oculto, pero no es este el caso”.

También exteriorizó sus reservas en cuanto a la legitimidad de la referida Comisión y puntualizó que “la intendenta no ha concurrido para no legitimar lo que ya ha sido cuestionado mediante un recurso de revocatoria”.

Efectivamente, para el Ejecutivo dicha Comisión “está supeditada a los efectos suspensivos propios de la actividad recursiva”, por lo que se desprende para la comuna que “dicha Comisión no está consolidada”. En cuanto al Recurso de Revocatoria Trigo aguarda la respuesta del HCD de Santa Rosa a su presentación.

Agregó Nuarte que “desde el municipio estamos brindando toda la colaboración posible a la Fiscalía pero no deseamos politizar un tema que está en manos de la justicia. Hay que ser prudentes, porque hay un proceso investigativo en marcha”.

Imputados

Los funcionarios imputados por el caso de Leonela, de acuerdo a lo que se supo de fuentes judiciales en Santa Rosa, serían Juan Morellato, Hugo Arrieta, Juan Ojeda y Marcelo Gómez

Consejo

La madre de Leonela Rosales, Jésica Oropeza, en el recinto del Concejo Deliberante confirmó a Tiempo del Este que Norma Trigo había buscado dialogar con su familia “pero nosotros nos negamos por consejo de la abogada (Celeste de Oro) “.

Gabinete

Norma Trigo sigue realizando cambios en su gabinete, luego de pedir la renuncia a todos sus funcionarios. Walter Fredes, quien estaba a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales, dejó de ser colaborador de la intendenta luego de que se le aceptase la renuncia presentada.