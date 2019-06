Norma Trigo criticó a los «carroñeros de la política» y recordó que a Debora Quiroga «es la tercera vez que le dicen no como candidata»

La intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, rechazó la acusación que le formulara la concejal Debora Quiroga de persecución a empleados municipales. Dijo que Quiroga actuaba con revanchismo, por haber fracasado -una vez más- en su intento de ser electa como aspirante a la intendencia. Y citó palabras del gobernador Alfredo Cornejo al tildarlos de “carroñeros de la política”. Aseguró que redoblará esfuerzos para seguir trabajando por el departamento.

Norma Trigo se expresó satisfecha con la elección PASO que la vio erigirse como ganadora el pasado 9 de junio e imponerse claramente al resto de los candidatos: “Siempre, cada vez que nos enfrentamos a una elección tememos, porque uno hace todo lo que está a su alcance y todo lo que puede, pero la que decide es la gente. Nos sometemos a que la gente decida, opine. Siempre digo que las PASO es la encuesta más importante que se hace, porque es allí donde el vecino decide quién quiere que sea o no candidato”.

Confirmó que a dos semanas de la contienda de las primarias “ya he tenido contacto con otras fuerzas como Protectora o Partido Intransigente. Pero no con la gente de De Marchi, que iba dentro del frente (Cambia Mendoza). Contentos, tranquilos porque nuevamente el pueblo de Santa Rosa nos dio el apoyo para poder participar el 29 de septiembre en las elecciones”.

Respecto a la Comisión Investigadora que se conformó días pasados en el Concejo Deliberante, en la que se la acusó de “perseguir a los empleados públicos”, se manifestó categórica: “Nosotros estamos abiertos a hablar con todos. Ustedes saben que en el Concejo Deliberante hace algunos días, patrocinado por Débora Quiroga, se inició una Comisión Investigadora. Con la excusa que desde el departamento Ejecutivo se persigue a la gente. Cosa que cualquiera que visite Santa Rosa sabe que eso es totalmente es incorrecto. Nadie persigue a nadie en mí gobierno. Tenemos gente de todos los partidos políticos y nunca se ha molestado a nadie. Hay un gabinete multipartidario y jamás hemos perseguido ni le hemos dicho a nadie que no puede hacer algo, por ser de otro partido político”.

«Es la tercera vez que a Debora le dicen que no como candidata»

Norma Trigo razonó que esta ofensiva de Debora Quiroga -quien confirmó que no militará por ella en la general- en la que la acusó de practicar espionaje a empleados municipales, se debe a que “cuando uno se somete a una elección, como en este caso, sabe que tiene las dos posibilidades, perder o ganar. Y si pierde, hay que acompañar y sino por lo menos retirarse. Pero tomarse ese tipo de revanchismo cuando en realidad fue la gente la que dijo que no y en repetidas oportunidades. Todos sabemos que esta es la tercera vez que le dicen a Débora que no como candidata a intendente. Tomarse ese tipo de revanchismo solamente por una venganza, me parece que hasta roza lo ridículo”.

“Debora Quiroga también se reunió con Sergio Salgado y la verdad que es muy incoherente porque si ustedes recuerdan, cuando estaba en el Concejo Deliberante, quien más lo denunciaba era Débora Quiroga. Cualquiera que mire hacia atrás va a darse cuenta que era ella quien lo llamaba ladrón y la que llevó adelante todo este proceso para que la justicia se diera cuenta lo que estaba haciendo Salgado”, dijo en relación a la reunión que mantuvo la ex precandidata a intendente por el PRO, con el otrora intendente.

Debora Quiroga recibió a Flor Destefanis, la candidata del

justicialismo en su casa, y cuando se conoció la foto,

la ex precandidata del PRO estalló y acusó de espionaje al municipio

Para Norma Trigo es llamativo que “después de un tiempo decir que le va a “pedir consejos” a alguien (Salgado) que está condenado por la justicia, que tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que ya demostró todo el daño que le hizo a Santa Rosa, creo que es una incoherencia total”.

Y añadió: “Siempre sostuve que Salgado hizo las cosas mal, si robó o no, no lo sé, eso lo dice la justicia pero sí hizo las cosas mal. Está condenado. Lo sigo pensando y lo voy a seguir pensando porque estoy convencida. Eso no va a hacer que dentro de unos meses, por una conveniencia política, me vaya a acercar a él por un puñado de votos, y me vaya a acercar a él a pedirle algún consejo o vaya a decirle que me equivoqué. No lo voy a hacer”.

Aseguró la intendenta que seguirá “trabajando todos los días por y para Santa Rosa, para hacer lo mejor. Todas estas cosas lejos de hacernos mal, todo lo contrario, nos da más fuerza para seguir y darnos cuenta de que no estamos en el camino equivocado, de que somos los que luchamos para que Santa Rosa sea el departamento que queremos. No nos desdecimos.

Y finalizó: “El gobernador Alfredo Cornejo los definió mejor que nadie: son carroñeros de la política”.