Norma Trigo denuncia despidos en Santa Rosa

La ex intendente de Santa Rosa denunció por medio de las redes sociales la situación que están viviendo algunos trabajadores del municipio. Desde el actual gobierno han anunciado una conferencia a través de Facebook a las 12:30 hs

Trigo manifestó: “Cuando en ejercicio de mi función debí despedir personal porque era necesario regularizar su situación, se contuvo casi la totalidad de las personas bajo otra modalidad pero que les permitía seguir llevando el sustento a su familia.

Hoy la situación es diferente, cientos de santarrosinos están siendo despedidos por la única causa de haber trabajado para mi gestión y algunos de ellos por militar en mi espacio político.”

A su vez, respecto de la campaña dijo: “A todos ellos y esos más de 5000 santarrosinos que creyeron en mi proyecto, debo pedirles disculpas. Porque si tal vez yo no hubiera repetido en campaña frases como «no prometo lo que no voy a cumplir» o «siempre voy a decirles la verdad»; y hubiera cambiado por frases como «el amor vence al odio» o «no vamos a despedir a nadie » o » no habrá persecuciones políticas» para no cumplirlas luego, hoy la situación sería diferente.”

Como reflexión final insta a evitar el castigo y las persecuciones de quienes piensen diferente. Y expresa que la única forma de salir adelante es estar juntos y unidos.