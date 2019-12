Norma Trigo se despidió en la explanada municipal: “Quedarán en mi corazón para siempre”

Alrededor de medio centenar de personas se congregaron en la explanada municipal de Santa Rosa, pasado el mediodía del lunes, para despedir a Norma Trigo que concluyó su gestión al frente del municipio.

“Hoy termino mi función de Intendente, con el orgullo y la tranquilidad del deber cumplido, de haber demostrado que las cosas se pueden hacer bien, de sacar a Santa Rosa del lugar en que lo dejaron, de poder retirarme con un municipio ordenado, de haber devuelto a los vecinos el orgullo de ser santarrosino; demostrando que somos un pueblo trabajador que quiere esta tierra en la que nacimos y crecimos”, afirmó Trigo.

Medio centenar de personas fue a despedir a la «Tía» Norma.

“Haber sido la primera mujer intendente del Departamento y de la Provincia, y lograr lo que nadie más ha conseguido representando a mi partido, la Unión Cívica Radical, me hace sentir que he sido una elegida. Siempre conservé mis principios, por eso hoy recuerdo aquella frase de uno de sus fundadores: “Que se pierdan cien gobiernos pero no se pierdan los principios”, recalcó la intendenta saliente.

Trigo manifestó: “Estoy orgullosa de los logros conseguidos, de haber logrado en este corto tiempo muchos de los objetivos propuestos, de haber hecho lo que correspondía, devolver la dignidad al empleado municipal, el respeto a las instituciones, impulsar obras que mejoraron la calidad de vida y el bienestar del vecino. Pido disculpas por errores cometidos, que seguramente fueron muchos”.

“Desde otro lugar, pero siempre, en y por mi departamento y mi gente, seguiré trabajando para todos como lo hice siempre. Quedan en mis recuerdos y en mi corazón las muestras de afecto y cariño permanentes de los vecinos. Gracias a todo mi equipo de trabajo, nada hubiera sido posible sin ellos. Deseo que el camino del progreso iniciado continúe por el bien de todos los santarrosinos”, afirmó Trigo.

Danilo Panelo en emotivo abrazo con Norma Trigo.

“Infinitas gracias a todos, quedarán en mi corazón para siempre”, concluyó.