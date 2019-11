Norma Trigo: «Siento orgullo de tanto que hicimos en tan poco tiempo»

Norma Trigo habló sobre sus errores de gestión, reivindicó el plan de obras y reconoció que «tal vez nos olvidamos de hacer política». Manifestó que les pagó siempre en tiempo y forma a los empleados municipales, prestó buenos servicios al departamento, pagará los aguinaldos antes de irse y que deja un ambicioso plan de obras en marcha: «Siento orgullo de tanto que hicimos en tan poco tiempo».

Trabaja en el despacho como desde el primer día en el que llegó, hace tres años y medio atrás sin pausas y sin descanso. Pero a Norma Trigo le quedan diez días de mandato y conversó acerca de sus sensaciones antes de entregar el mando a su sucesora, la justicialista Flor Destéfanis.

Norma realiza una autocrítica acerca del resultado de la elección y considera que “nos abocamos mucho a la gestión y no nos dimos tiempo de hacer política”, y también resalta que “no supimos transmitir nuestro mensaje y las cosas urgentes le ganaron a las cosas necesarias”.

“En el resultado de la elección aún hay muchos que no lo hemos entendido, pero la gente ya votó y entregó su mensaje”, señala la actual jefa comunal. Y asegura que la intensidad de su labor no ha disminuido porque “no me podía dar el lujo de decaerme por las muchas obras en marcha que teníamos” y resalta que “nunca pude trabajar tranquila, pero rescato a las autoridades que presidieron el HCD Mónica Astorga y a Celso Reta, porque nunca tuve problemas con ellos y pudimos trabajar por el bien de los santarrosinos, aun cuando se produjo la división entre los concejales de Cambia Mendoza”.

«Ella fue la principal opositora que he tenido»

Respecto a Debora Quiroga dijo que “hoy se ha convertido por los votos justicialistas en presidenta del Concejo Deliberante, y ella fue la principal opositora que he tenido, y ha manifestado públicamente su alejamiento de la gestión y del partido. Además, tuvo manifestaciones haciendo la V de la victoria, y esto significó un asombro no solo para mí, sino para todos los radicales de Santa Rosa. Ella repartió boletas de Flor Destéfanis y se sacaba fotos durante la campaña”, sintetiza.

Para la nueva intendenta electa anhela que “trabaje de modo tranquilo y que lo haga en beneficio de todos y que no tenga una oposición por oponerse en sí misma”.

Respecto al resultado en sí de la elección, considera que otro de los factores puede haber sido que “Santa Rosa –junto con La Paz- tiene gente muy vulnerable y con necesidades básicas insatisfechas. Nosotros intentamos darle calidad de vida a la gente, hoy por hoy, la Villa Cabecera tiene su red cloacal, pero eso no se ve, porque son caños enterrados, que se haya dignificado a La Costanera, el barrio más grande del departamento, que estaba tan postergado….pero la gente antepuso las urgencias por encima de todo”, comenta.

“Nosotros llevamos a cabo un plan de obras que remodelaba plazas y recuperaba espacios públicos, pagando a los empleados municipales en tiempo y forma, pero la gente se olvida fácilmente de esas cosas. Por allí pienso que la gente se olvidó del pasado donde no había fondos para pagar el sueldo, y los fondos destinados a obras se destinaban a otras cosas. La gente no entendió la oportunidad que le ofrecimos”, dice circunspecta, pero agrega: «Siento orgullo de tanto que hicimos en tan poco tiempo».

Dice que Santa Rosa “hoy cuenta con emprendimientos forrajeros y ganaderos, que dan trabajo a vecinos y está próximo a inaugurarse , el proyecto ACRE, la estación de Transferencia de Residuos, los proyectos de lotes llamados “una familia, una vivienda” y ya hemos entregado ochenta lotes, y en cada uno de los distritos teníamos proyectado construir un barrio. Ojalá las nuevas autoridades le den continuidad a este proyecto, que se iba a implementar a través del Mendoza Construye”. Y no se olvida de citar que en El Marcado, está próximo a inaugurar un sistema de paneles solares que proveerán energía a la zona.

Respecto a la gestión de Salgado dice que “aún hoy todavía llegan pedidos de embargo, hay empleados que decidieron declararse en quiebra, y todo eso perjudicó no solo a ellos, sino también a los comerciantes”.

“La prensa no ha sido benévola con nosotros, se ha hecho denuncias numerosas por personas que las motorizaban desde el mismo bloque”, resalta. Pero está satisfecha con el fallo de la Suprema Corte que puso una coraza contra los cheques voladores que amenazaban con llevarse 70 millones de pesos de los cheques “voladores” de Salgado. “Era plata de la usura”, puntualiza.

«Posición destructiva»

Y vuelve sobre la prensa: “Radio Latina desde el primer momento en que asumí tuvo una posición destructiva con calumnias e injurias, no solo a mí, sino también a mis funcionarios. El director de Obras Públicas, los ha querellado por todo eso. Tal vez me equivoqué, cuando les pedía a mis funcionarios que no contestasen las barbaridades que decían en esa radio”, resalta.

Y sigue: “Durante mi gestión jamás tuvimos ningún cheque rechazado, acá heredamos una contabilidad donde no había registros ni sistemas, y hubo que hacer cambios profundos en eso. Hoy Santa Rosa es un departamento confiable. Nunca tomamos ningún crédito ni tampoco pedimos adelanto de Coparticipación, durante este tiempo nos hemos arreglado con lo que teníamos y no hemos generado deudas”.

Algunos de los cheques endosados y considerados «truchos» emitidos por Sergio Salgado

Respecto a su futuro, expresó: “Siempre voy a seguir trabajando por Santa Rosa, no voy a irme, y desde algún lugar estaré trabajando. Estoy muy agradecida con los vecinos de Santa Rosa, y me voy convencida que no entendieron cuáles eran nuestros proyectos y por eso no nos apoyaron”.