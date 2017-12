Nuestro deseo….¡Feliz 2018!

Este domingo 31 de diciembre celebramos en la vigilia de la noche vieja, el comienzo del año nuevo, sin dudas un día de felicitaciones y buenos deseos para el nuevo año que entra. Por eso queremos compartir estas reflexiones con los lectores de Tiempo del Este junto al anhelo de una sociedad que se reencuentre consigo misma, lejos de enfrentamientos estériles y violencia que a nada conduce.

Por eso no es sorpresa decir que, a las 00:00 horas todos los relojes marcarán el inicio del 2018 y muchos serán los que agarrarán el teléfono y no lo soltarán hasta haber felicitado a todos sus amigos y familiares. Inclusive desde minutos antes.

En muchas ciudades y pueblos los vecinos se reúnen en torno a una plaza para compartir juntos la tradición del saludo.

La mayor parte de los países celebra el cambio de año el 1 de enero, fecha heredada del calendario gregoriano, instaurado por el papa Gregorio XIII en 1582. Otros muchos países han elegido fechas diferentes para esta celebración, como el año nuevo chino que se celebra entre el 21 de enero y el 18 de febrero ya que se rige por el calendario lunar.

Y desde nuestro pequeño rincón de noticias, les deseamos a todos un FELIZ y PRÓSPERO 2018

Frases célebres

Todas estas frases de autores célebres expresan buenos deseos y son útiles para que el día 31 de diciembre se dediquen a los seres más queridos, ya sean amigos o familiares, reflexionando sobre el año que dejamos atrás y empezando con buen pie el 2018.

Decía mi mamá: Hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu, y eso cuesta. Atahualpa Yupanqui

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. Víctor Hugo

“Deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos; sino pocos, buenos y bien conocidos”. Mateo Alemán

“Yo sé que debo cruzar, lejos del cielo de mi niñez, un tiempo de furia y canción. Yo tengo que rescatar,aquel aroma de albahaca y panque la ternura me dio,

como una rama de amor verde y sol. Antonio Tejada Gómez

“Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno”. Ernest Bersot

“Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas”. Pablo Neruda

“Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo”. Ralph Waldo Emerson

“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza”. Alfred Tennyson

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. Madre Teresa de Calcuta

“Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero”. William Shakespeare

“La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno”. Paulo Coelho “Si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti”. Epicteto de Frigia

“Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia”. Henry Miller

“Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se esperan a oír la contestación”. Ed Cunningham

“La felicidad consiste, principalmente, en conformarse con la suerte; es querer ser lo que uno es”. Erasmo de Rotterdam

“Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo, y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo”. Georges Clemenceau