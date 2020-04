Nueva estafa telefónica, engañan a la gente que busca cobrar el IFE

Una lectora de Tiempo del Este advierte sobre la nueva modalidad de estafa.

Ayer, una lectora nos contactó para advertir a la sociedad sobre el robo que logró evitar al darse cuenta de que la estaban engañando.

Llamaron haciéndose pasar por personal de Anses. Quien hablaba era una persona muy educada. De fondo se escuchaban personas que hablaban como si fuera un call center.

Me solicitaron el nombre de mí pareja que se anotó para cobrar el bono de 10.000 y sus últimos números de DNI. Me dicen que estaba acreditado y que me dirigiera un cajero.