Ocho camionetas adquiridas por el Gobierno serán destinadas a Salud. Una de ellas, trabajará en San Martín

Con el fin de optimizar los recursos dentro de cada área y de lograr mayor control sobre los efectores privados, el Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, entregaron ocho camionetas. Serán destinadas a los municipios, al área de Habilitaciones y al Centro Regional de Hemoterapia. Una de esas camionetas, estará destinada al Área de Salud de San Martín y fue recibida por el Director Regional Este, Daniel Llaver

Tanto Cornejo como Najul hicieron hincapié en el hecho de que la entrega se encuadra en el proceso de descentralización que lleva adelante la gestión sanitaria. “Tiene que ver con potenciar la regionalización y, en este sentido, le hemos dado a cada región una movilidad de traslado. Estamos tratando de reforzar el parque automotor, que tenía tantas deficiencias y que es tan imprescindible en la extensa geografía de nuestra provincia para poder llegar con servicios más accesibles y de mayor calidad a todos los mendocinos. Este rumbo es el que hemos elegido, este es nuestro norte y en ese sentido van todas las acciones”, subrayó Najul.

Por su parte, Cornejo explicó: “Todo esto requiere de mucho liderazgo. Por ello estamos trabajando en una nueva estructura administrativa que hemos instrumentado a través de la regionalización, desde el comienzo de la gestión. Necesitamos que en cada región una persona se haga cargo de la política específica y esa persona, que es de mi confianza política, es a la que más le exijo para que distribuya eficientemente el recurso humano y económico”.

En este sentido, el mandatario detalló: “Tenemos la infraestructura para aprovechar la red optimizando recursos. Muchas veces las personas optan por trabajar en las oficinas, en lugar de hacerlo en los servicios sustantivos, donde naturalmente van los pacientes. Esa cultura cuesta torcerla y no se hace de otra forma que no sea con liderazgo. Hemos puesto la prioridad en el servicio y en la gente que necesita prevención y asistencia. Queremos que el recurso humano pueda trabajar bien, no hay más excusas para los que no quieren trabajar”.

El Gobernador señaló: “Todas estas acciones van dirigidas a que las personas vuelvan a la red primaria. Queremos que los mendocinos vuelvan a los centros de salud por los temas sencillos y por la prevención, para no colapsar los hospitales, que deben ser utilizados en casos graves. Efectivamente, vamos en la dirección cultural de quebrar definitivamente esa conducta del paciente y de los administradores que deben priorizar que los ciudadanos estén mejor atendidos en los centros de salud. Exijamos el cumplimiento de los horarios de los médicos en los centros de salud y rescatemos a aquellos que cumplen en tiempo y forma con la prestación del servicio”.

“Con esto estamos reafirmando los ejes de Salud, que tienen que ver con el sistema regional, con la accesibilidad, con los servicios más oportunos y eficientes más cerca de la gente”, agregó Najul, tras afirmar: “Hoy potenciamos el proyecto de Salud que tiene que ver con la reorganización sanitaria, con el fortalecimiento de esa red pública de atención, donde podamos llegar con un Estado inteligente y eficaz, lo más cercano posible a las necesidades de la gente”.

Los nuevos vehículos sanitarios

La entrega se realizó en el Hospital Central, donde estuvieron presentes los directores regionales de las áreas Metropolitana Sur, Sergio Dragoni; Metropolitana Norte, Raúl Salvatore; Este, Daniel Llaver; Valle de Uco, Rodolfo Guillén, y Sur, Abel Freidemberg.

Se trata de ocho camionetas marca Peugeot. Seis de ellas fueron compradas a través del programa nacional Redes y las dos restantes fueron adquiridas con dinero del presupuesto de la cartera sanitaria.

Los rodados modelo Partner son los seis utilitarios que llegarán a los departamentos de Lavalle, Guaymallén, San Martín, Tunuyán, Maipú y San Rafael. Se utilizarán para optimizar los recursos en cada área sanitaria y servirán, entre otras funciones, para el traslado de muestras desde los centros de salud a los laboratorios. De esta manera se agilizarán los servicios para que los resultados de los análisis se entreguen durante el día. También los utilitarios realizarán el traslado de insumos dentro de las comunas.

Las dos modelo Patagonia, que tienen asientos, persiguen como fin lograr mayor control sobre los efectores privados. Una de ellas será destinada para Habilitaciones, área que dispone de diez inspectores que controlan el funcionamiento de los efectores privados. Hasta el año pasado no tenían movilidad para realizar las inspecciones, donde se establecen multan, que van desde $20.000 hasta $200.000 para quienes no cumplan con las normas de habilitación.

La segunda irá al Centro Regional de Hemoterapia, que no tenía movilidad para trabajar en las campañas de colectas de sangre para donaciones. Además, podrá utilizarse para búsqueda de muestras en los casos en los que el hospital no disponga de un vehículo para transportarlas hasta el Centro Regional.