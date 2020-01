Omar Abdo: “El 90% de los que han sido cesanteados se han roto el culo en la campaña”

El ex funcionario de Giménez criticó a la conducción actual del municipio por su «odio», a los concejales justicialistas por «cómplices», y admitió que gran parte de los contratos no renovados corresponden a personas que trabajaron durante la campaña para el peronismo.

Durante este viernes se viralizó por redes sociales un audio del ex funcionario de Jorge Giménez, Omar Abdo. Allí apunta contra la actual gestión municipal por no renovar los contratos, y contra los concejales justicialistas, a quien tilda de “cómplices”.

Abdo asegura durante el audio: “Frente a esta terrible medida que ha tomado el gobierno municipal en algunas áreas, pero en especial en el Concejo, pediría por favor que no se disgregue el grupo”.

“No había querido hablar porque entiendo la situación de cada uno, entiendo que quizás a veces actúa el ‘sálvese quien pueda’, y ninguna actitud frente a la posibilidad de la pérdida de la fuente laboral es criticable”, expresa Abdo.

Luego, el ex funcionario afirma: “Le he pedido una reunión a APEL en la provincia para que actúen, para que escriban un comunicado y que el comunicado se haga público”, y agrega: “Va a haber una reunión en Gustavo Ramón y Alejandro Gil y yo estaré pasando información, pero les he pedido que hagamos un comunicado” De hecho, en la manifestación de este viernes, participaron integrantes de APEL, e incluso Gustavo Ramón, uno de los aludidos, estuvo presente y dialogó con Tiempo del Este.

Abdo menciona la situación del concejal pastor, Horacio Rodríguez, a quien acusa de tener a sus hijos contratados: “Hay circunstancias como los hijos del pastor que no tienen nada que ver, pero seguramente a esos chicos no los van a tocar porque el pastor vota”.

“No pueden hablar del ahorro económico porque hacen el ahorro a través del hambre de la familia de cada trabajador” sostuvo Abdo.

Por último, Abdo critica a “los radicales” por su “odio”, a los ediles justicialistas por “cómplices” e implícitamente admite que los contratos no renovados fueron hechos durante la campaña previa a las elecciones: “Hay que luchar. Lamento que los radicales actúen de esta forma, han venido con mucha revancha, con mucho odio, pero el bloque peronista sea tan cómplice, tan silencioso y se hagan tanto los reverendos pelotudos, la verdad que no me la banco. Digo, porque el 90% de los que han sido cesanteados se han roto el culo en la campaña para defender la candidatura de todos lo que están acá. Por respeto al militante político deberían estar diciendo ‘frenen la mano, armemos un marco de negociación’. “

“Si alguien le hace escuchar este audio a las autoridades del radicalismo o a los concejales, no tengo ningún problema porque es lo que pienso”, finalizó Abdo.

Escuchá el audio completo: