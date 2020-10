Operativo de castración de mascotas en Junín

El municipio dio a conocer el cronograma. El operativo se llevará adelante desde el martes 27 de octubre al viernes 6 de noviembre.

Desde la Municipalidad informaron que el operativo, será gratuito, se desarrollará desde el martes 27 de octubre hasta el viernes 6 de noviembre, e iniciará a las 8.30hs. Por otro lado recalcaron la importancia de la puntualidad para control previo del animal.

«Se darán 15 turnos, divididos de acuerdo a lo que establecen los profesionales del Municipio: 10 hembras caninas y el resto machos caninos y felinos hembras o machos» detallaron desde la comuna.

Por otro lado agregaron «Los operativos tendrán especial atención en el uso del tapabocas, el distanciamiento social y la terminación del DNI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto del gobierno provincial»

Por otro lado desde la municipalidad subrayaron los siguientes detalles a tener en cuenta:

• No se aceptan animales pasadas las 10.00.

• Los felinos tienen prioridad de entrada a quirófano por temas médicos y de manejo del animal, aun teniendo número de turno posterior al de algún canino.

• Los animales deben tener una edad mayor a 6 meses.

• Las hembras no deben estar en celo ni preñadas ni haber parido en un lapso menor a 60 días.

• Los animales no deberán estar excesivamente gordos o delgados.

• Se deberá informar al médico clínico cualquier enfermedad que padezcan, tratamientos a los que hayan sido sometidos o medicamentos que consuman.

• Deberán estar en ayunas solamente de sólidos las 12 horas previas a la cirugía.

• Los dueños de mascotas deberán llevar a su mascota con collar y correa en el caso de los perros y en un bolso o canil de transporte en el caso de los gatos.

• Los dueños deberán llevar una manta o abrigo para retirar al animal posterior a la cirugía, y deberán contar con algún transporte para el mismo, ya que no podrán desplazarse por sus propios medios luego de ser operados.

El cronograma:

• Martes 27 de octubre: SUM de Rodríguez Peña (Rodríguez Peña).

• Miércoles 28 de octubre: Centro de Salud de El Martillo (Medrano).

• Jueves 29 de octubre: Centro de Salud del Barrio Jardín Ferroviario (Los Barriales).

• Viernes 30 de octubre: Barrio La Colonia II, M C – C1 (La Colonia).

• Martes 3 de noviembre: SUM de Los Otoyanes (Philipps).

• Miércoles 4 de noviembre: Barrio Santa Rita de los Milagros, M D – C 9 (Ciudad).

• Jueves 5 de noviembre: Club Tres Acequias (Medrano).

• Viernes 6 de noviembre: Barrio 2 de Setiembre, M A – C 3 (La Colonia).

