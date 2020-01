Orts pidió que se trate el presupuesto provincial

El legislador de Cambia Mendoza, expresó a través de un comunicado la «importancia del tratamiento urgente del presupuesto provincial».

El comunicado completo de José Orts:

Es mi deber resaltar la importancia del tratamiento urgente del Presupuesto Provincial, que aún no ha sido aprobado en la Legislatura. Dentro de esta Ley, no solo está rellena de números para el aparato administrativo del Estado provincial, sino que está conformada por gran parte de lo cotidiano de la vida de todos los mendocinos.

Dentro de esta norma, no solo está la pauta de los gastos para cada sector del Estado, para poder cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito de la salud, educación, seguridad, deportes, entre otros. Es mucho más que eso, es la realización y reparación de muchas escuelas, es la compra de todos los insumos necesarios para el sistema de salud (los que nunca faltaron durante cuatro años), es la compra de mucho materiales deportivos para los clubes más carenciados, es la creación de nuevas fuentes de trabajo, es lo cotidiano para todos los mendocinos. Son las necesidades de todos los mendocinos.

En cuanto al endeudamiento solicitado, ni un centavo será usado para lo antes mencionado, es decir para gastos corrientes de la administración pública. Es para crear obra pública, traducido, son cientos de fuentes de trabajo para los mendocinos. La obra pública, es la única herramienta que tiene el Gobierno provincial para combatir el desempleo, el resto es tarea del Gobierno Nacional en la macroeconomía. Está destinado a todos los Municipios de la Provincia, sin importar su color político. La prioridad, será poner en valor todo el sistema productivo y económico regional de cada zona.

Respecto al Roll-Over o renegociación de la deuda, es lo que se viene haciendo hacen más de 35 años, y que solo el año anterior, no se dio y el Gobierno provincial pagó los vencimientos de la deuda. Si no se aprueba, significará que se deberá dejar de lado otros gastos en muchos ámbitos para pagar los vencimientos.

Es importante analizar la situación de la Provincia. La buena administración anterior, no dejó números al rojo vivo, ni proveedores sin atender, ni hospitales sin insumos. Por el contrario, insumos asegurados por seis meses, proveedores al día, bonos cancelados por deudas históricas, la mayor infraestructura construida en años en la Provincia. Pero, por sobre todo, el nivel de endeudamiento, es acorde a todas las necesidades satisfechas, a toda la obra pública generada y los puestos de trabajo que de ella surgió. Ni un centavo fue utilizada para gastos corrientes, todo el endeudamiento ha sido invertido, no gastado. Reflejo de esta situación, es que Mendoza no pidió con urgencia, financiamiento a la Nación, como lo hicieron otras provincias apenas asumió el gobierno Nacional. Además, la ley de Responsabilidad Fiscal, estipula que el endeudamiento debe ser menor al 15% de los recursos de la provincia, pues Mendoza hoy tiene un 10% y se estima para este año, disminuya al 9,6%.

Por todo esto, es necesario que la oposición tome la decisión de tratar de manera urgente el Proyecto de Ley del Presupuesto Provincial.

El Justicialismo deberá entonces, dar una respuesta a todos los mendocinos, por qué responsable o irresponsablemente, no les brindan aún las herramientas para su bienestar cotidiano.