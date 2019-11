Pablo Patti, ex intendente de San Martín, tan genuino y explosivo como siempre

Pablo Patti (76), el intendente que gobernó San Martín entre 1987 y 1999, aún guarda ese carácter tan explosivo y genuino que lo supo caracterizar, y en una entrevista con Tiempo del Este, pasó por distintas emociones -risas y lágrimas- al recordar su vida política y personal.

Habló de la transición del gobierno radical al suyo justicialista, en 1987, piensa en voz alta sobre temas de actualidad y reconoce con amargura que la corrupción “se sistematizó” dentro de la política. Desea recuperarse de sus problemas de salud y sigue conservando los amigos de siempre, con los que aún guarda el sano hábito de la ronda de naipes y alguna comida.

Si bien prevalece su argentinidad, por la sangre de Pablo Durbal Patti corren raíces italianas, del sur, heredadas de su padre y abuelo, y brasileña por el lado de su madre, a quien perdió a los 8 años. Tuvo 8 hermanos y se casó con Blanca Mabel, con quien tuvo tres hijos y 5 nietos.

“Cuando dejé el municipio tenía 911 empleados y hoy me dicen que hay 2000, no sé si se justificaba tanto”, señala.

En aquellos días de negociaciones con el radicalismo, en 1987, luego de haber ganado la elección al radical Francisco Zambrana, Patti recuerda que “fui a hablar con Herminio (Sánchez) y recoger la experiencia que él había acumulado en cuatro años de gestión. Era un hombre íntegro, después nos hicimos amigos, lo fui a ver a su casa y al hospital. Recuerdo unos problemas de inundación en Tres Porteñas en 1987 y trabajamos juntos para superarlas”.

“Nosotros hacíamos lo que la gente necesitaba y lo que más necesitaba era la zona rural, aun cuando no haya tantos votos. Nosotros no descuidamos ni Palmira ni el centro de San Martín”, y enumera las mejoras -durante sus tres períodos- en alumbrado público, cunetas, cloacas, la eliminación de las escuelas rancho y una sostenida mejora en los distritos.

“La satisfacción mía fue haber tenido un equipo de gobierno como Ángel Mena, la señora Cahiza, que falleció en la gestión y era directora de Acción Social y que sucedió a la ingeniera Marchesi, inclusive Cristina Pérez, que fue muy buena trabajadora social. Pero si la cabeza es buena y el cuerpo malo o al revés no sirve. Ambos tienen que ser buenos”, recuerda.

«Yo vivo en esta casa (en el límite con Junín) desde hace 40 años. A mí no me cambió la política, pero no sé si algunos pueden decir lo mismo», expresa orgulloso.

Pablo Patti dice que para gobernar debe haber “un equipo honesto, aunque con esto no alcanza, pero que sea capaz, y esto alcanza un poco más, pero que sea leal a las necesidades de la gente. A mí me gustó como quedó la plaza, el olivo histórico, el museo, pero yo no las hubiese hecho, porque no eran prioridades para mí”.

«Cabeza de Turco»

En 1987 el justicialismo no hizo interna y “me llevaron de cabeza de turco porque pensaban que no iba a llegar, más como mi trayectoria de médico, me eligieron a dedo. Pero el que estaba liderando era el “cacique del Este” a Pedro Ferllen, quien tenía relaciones con distintos sectores del departamento y de la zona.

Pablo Patti en 1990, con su hijo menor, durante un acto patrio en San Martín.

“Seguro que me pusieron ahí porque pensaban que no iba a ganar, porque en 1985 perdimos mal, mal en la legislativa”, recuerda con sonrisas. Y matiza “son cosas de la política”.

Apoyo al intendente electo

“Hay que apoyar en San Martín a Raúl Rufeil, en Mendoza a Suárez, y en la nación a un gobierno peronista, aun cuando yo no los voté, porque son K, y lo digo y yo no tengo ningún cargo”, confidencia.

“Tengo un gran aprecio por Raúl Rufeil, porque el operó a mi nieta, y me invitó a la sala de cirugía por mi calidad de cirujano, es una gran persona y gran profesional, con un gran desafío. No va a ser fácil su gobierno”, manifiesta.

“Rufeil tiene que detallar cómo va a encontrar la municipalidad, porque luego cuando se habla después es tarde. Le pasó a Macri, que no dijo cómo encontró la cosa. Ahora Fernández dice que es tierra arrasada”, ejemplifica.

«No soy k

«“Yo no voté nunca un candidato k, ni en Mendoza ni en San Martín, ni en Buenos Aires. Nunca voté a Giménez, porque tenía conocimientos de actitudes que veía y otras que no ve la gente, aun cuando tenga los ojos abiertos. Pero en esto nadie tiene la razón absoluta”, matiza.

“A mí no me hicieron un homenaje, porque nunca me gustaron las políticas que se aplicaron en el departamento. Será que nunca lo voté (a Giménez), porque tenía otra visión del San Martín y que era el que la gente demandaba. Pero también hizo cosas buenas y malas, como en todo gobierno. Pero yo he tenido otra visión”, expresa levantando la apuesta.

“¿La renovación del peronismo en San Martín la van a hacer Tanús y Giménez? Pero que le den paso a otra gente, Giménez fue intendente 16 años y a muchísima gente debe haber conformado, pero no a mí”, sostiene sin titubear.

«Yo quiero control y justicia en todas partes», sintetiza.

Se jubiló en diputados como asesor en tiempos de presidencia de Jorge Tanús, “pero yo fui médico y aporté mucho en las jubilaciones privadas, y en todos los lugares que estuve en la medicina y la intendencia”, confiesa.

Dice que su gran frustración fue no haber llegado a primera en el Atlético Club San Martín, que jugaba de «insider» (mediocampista) junto al gringo Pantone y un amigo con el que se ha puesto en contacto, y que alcanzó a jugar en la primera de Rácing de Córdoba. Se emociona hasta las lágrimas hablando de Raúl Moral, su director técnico que lo llevaba en moto a entrenar, y mientras se seca una lágrima, sueña con un San Martín pujante y con distritos desarrollados.