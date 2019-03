Palmira es el segundo clasificado tras vencer a Montecaseros; La Libertad igualó con San Martín

Palmira venció por la mínima a Montecaseros y pasó a la siguiente instancia, al igual que San Martín, que ya lo había conseguido desde la fecha pasada. La Libertad y Montecaseros, cerraron su participación en el Torneo Regional Federal.

En un duro encuentro, Atlético Palmira venció a Deportivo Montecaseros por uno a cero y se clasificó a la instancia play off del Torneo Regional Federal Amateurs 2019 obteniendo el segundo puesto de la zona 3 Región Cuyo. El único tanto lo marcó Pablo Dellarole a los 36 minutos de la segunda etapa.

El encuentro se puede dividir en dos partes, la primera con un primer tiempo pálido y muy mal jugado por ambos equipos donde casi no hubo situaciones claras de gol en ninguno de los dos arcos, tanto Videla como Fontemacchi, se pasaron mirando cómo los veinte jugadores restantes se prestaban el balón entre ellos, no avanzaban o lo hacían tímidamente, hasta el pitazo parcial final, casi no hubo situaciones claras.

En la segunda etapa, la cosa cambió, ambos equipos salieron en busca del triunfo que les posibilitara acceder a la siguiente instancia, se dedicaron a tratar mejor el balón, aunque llegaron más fricciones. A los 14, Javier Videla sobre la línea tapó un furibundo tiro de Periale que pudo enmudecer al José Castro, un par de minutos después, una falta de Basconcello –que tenía amarilla- dejó al visitante con uno menos. A partir de allí, Mortes y Villegas –había ingresado sobre el final del primer tiempo- empezaron a dominar la pelota y adueñarse del medio campo, en tanto apostaba a las subidas de Bouyot y Gauna, más la apertura de Robledo y Barsotti.

A los treinta y seis, Mortes tocó el balón a Barsotti, este que amagó y se la pasó clara a Pablo Dellarole que con un toque suave al palo izquierdo de Fontemacchi, marcó el único tanto que sellaría el paso a la siguiente instancia del “jarillero”. Los últimos minutos transcurrieron entre la desesperación del visitante y la presión del local por mantener el resultado, y nuevamente Videla ahogó el gol visitante sobre el minuto final.

Clasificados a la siguiente instancia, Palmira dejó en claro que el equipo fue de menor a mayor, ganó en tranquilidad, mejoró el orden y partido tras partido está mejorando una de las principales carencias, el gol.

Ahora, se vendrá lo mejor, las definiciones mano a mano en instancias play off, aunque resta saber a qué lugar de Cuyo deberá viajar o recibir a su próximo adversario.

ATLÉTICO PALMIRA (1): Javier Videla, Facundo Brouyot, Federico Pérez, Facundo Agüero y Jonathan Gauna; Leandro Zolorza, Cristian Mortes, Enzo Barsotti y Pablo Dellarole; Hernán Cuello y Kevin Robledo. DT: Franco Gutiérrez

Ingresaron: Ángel Villegas por Zolorza, Lobarbo x Cuello y Paredes por Robledo

No ingresaron: Irrera, Tersigni, Jofré y Aguilar.

Gol: Pablo Dellarole (36¨minutos ST)

DEP. MONTECASEROS (0): Fontemacchi, Basconcello, Brian Robledo, Tagua; Marchetti, Álvarez, Stipech y Ponce; Gonzalo Ferro y Periale. DT: Marcelo Quiroga

Ingresaron: Córtez por Stipech, Valle por Periale

Expulsado: 16 min ST Basconcello (Montecaseros)

Árbitro: Matías Noguera (San Luis) – Asistente 1: Gonzalo López, Asistente 2: Marcos Zapata (ambos de San Luis)

La Libertad igualó con San Martín en un atractivo partido

En la fría tarde rivadaviense, el Albirrojo y el León disputaron la sexta y última fecha de la primera fase, de la Zona 3 de Cuyo del Torneo Federal Regional. En primer lugar, Villaba abrió el marcador para la visita, igualó Ponti con un golazo, más tarde Domínguez de penal le daba esperanza a La Libertad, pero en el final Rodríguez puso tablas finales.

El partido comenzó mal para el Chacarero, porque a los diez minutos, Facundo Rodríguez, sintió una molestia y tuvo que salir del campo de juego. La primera clara fue para el local, con un remate de Danciul que contuvo Domenech, quien hizo su estreno en el campeonato. El balón no tenía un dominador claro, pese a que La Libertad era un poco más que su rival. A los 29´ Ricardo Villaba, de tiro libre y con complicidad del arquero Villegas, marcó el primer gol de la tarde. A los 35´ llegó el empate del local, gracias a la magnifica pegada de Nabil Ponti, quien de tiro libre, colgó la pelota del ángulo.

San Martín consigue el empate frente a La Libertad, en el reducto rivadaviense.

En la segunda parte, con la lluvia como acompañante, a los cinco minutos, Farías tiró un córner desde la derecha, la pelota fue al segundo palo, Timpanaro cabeceó y el balón ingresó al arco y rapidamente fue despejada, pero tanto el árbitro Allegue y el línea Preziosa, no convalidaron el gol.

El Chacarero tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja, pero el tiro de Farías pasó pegado al palo. El local fue en busca del gol le permitiera soñar con la clasificación y empezó a llegar más al arco de Domenech. A los 30´ Cardozo, quien había ingresado hacía un par de minutos, cayó en el área y el juez cobró penal. La pena máxima fue cambiada por gol en los pies de Mauricio Domínguez.

Los dirigidos por González, pudieron aumentar el marcador, pero Domenech ahogó el grito de gol. A los 42´ Pablo Rodríguez desbordó por la derecha, tiró el centro pasado y la pelota se le coló por atrás a Villegas, desatando la alegría Chacarera. Minutos más tarde, Rodríguez volvió a encarar por el sector derecho, mandó el centro raso para Farías, quien llegaba a rematar y de atrás un rival lo empujó y el árbitro dejó seguir.

Empate que le puso punto final a la participación de La Libertad en el Torneo Federal y que dejó al León en lo más alto de la Zona 3, a la espera de conocer su rival en la próxima fase.

La Libertad: Enzo Villegas (4); Gustavo Cabrera (5), Facundo Ramero (4), Fernando Abba (5), Enrique Sosa (5); Fabricio Jil (5), Damián Cabrera (5), Nicolás Arce (4); Federico Danciul (5), Mauricio Domínguez (5) y Nabil Ponti (5). DT: Claudio González.

San Martín: Agustín Domenech (5); Jesús Sandoval (5), Ricardo Villalba (6), Facundo Rodríguez (-), Carlos Ruiz (4); Diego Farías (6), Gonzalo Burgoa (5), Pablo Rodríguez (5), Alejo Martínez (4); Maximiliano Timpanaro (5) y Mauricio Temperini (5). DT: Lucio Ramos.

Goles: PT. 29´ Villalba (SM), 35´ Ponti (LL); ST. 31´ Domínguez (LL), 42´ Rodríguez (SM).

Cambios: PT. 10´ Mariano Buzzini (5) x F. Rodríguez (SM); ST. 0´ Juan Ruarte (5) x Ramero (LL), 12´ Nicolás Parodi (4) x Temperini (SM), 25´ Leandro Cardozo x Abba (LL), 32´ Gabriel López x Sandoval (SM), 43´ Facundo Domínguez x G. Cabrera (LL)

Árbitro: Jesús Allegue Asistentes: Osvaldo Preziosa y Néstor Nievas.

Estadio: La Libertad

POSICIONES

San Martín 12; Palmira 9; La Libertad 6 y Montecaseros 5.